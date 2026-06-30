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Полставки — пол-отпуска: какие права на отдых есть у работающих в Латвии

Редакция PRESS 30 июня, 2026 12:05

Новости Латвии 0 комментариев

LTV

Хотя отпуск является неотъемлемой частью трудовых отношений, иногда возникают разногласия по поводу порядка его предоставления и оплаты. Какие права есть у работников и какие обязанности лежат на работодателе, в интервью Латвийскому телевидению рассказал юрист Латвийского объединения свободных профсоюзов (ЛСОП) Каспарс Раценайс, пишет LSM.

Каждый работник имеет право на четыре календарные недели отпуска в год — это касается как тех, кто работает на полную ставку, так и на неполную. Однако порядок оплаты отличается:

«Если человек работает, например, 20 часов в неделю, то есть на полставки, это не значит, что работодатель обязан оплатить все четыре календарные недели, то есть все дни отпуска. Работодатель оплачивает отпуск пропорционально тому количеству дней, которые работник должен был бы отработать, если бы не был в отпуске. Простыми словами: если у вас полная ставка и четыре календарные недели, то это будут 20 оплачиваемых дней. Если же у работника полставки, то, соответственно, и оплачиваемых дней будет пропорционально меньше».

Часто возникают споры, может ли работник взять отпуск именно в те дни, когда он хочет. Закон предусматривает, что отпуск предоставляется по согласованию или согласно графику отпусков, пояснил Раценайс:

«При составлении графиков работодатель по возможности должен учитывать пожелания работников. Это, конечно, не означает, что работник может в одностороннем порядке диктовать, когда его предоставить отпуск, но если работодатель не учитывает эти пожелания, он должен быть готов объективно это обосновать».

Существуют исключения, когда работодатель обязан в первую очередь учитывать пожелания работника:

«Несовершеннолетние до 18 лет, а также работники, у которых есть ребёнок до 18 лет с инвалидностью или ребёнок до трёх лет, имеют особое право требовать отпуск летом или в любое другое удобное для них время».

Во время отпуска работнику выплачивается средний заработок, который рассчитывается за последние шесть календарных месяцев. «Это значит, что средний заработок будет меняться в зависимости от того, в какой период работник уходит в отпуск. Здесь иногда включаются хитрости со стороны работников: они стараются брать отпуск в наиболее выгодные для себя периоды, когда у них выше средний заработок, так как он рассчитывается с учётом зарплаты, надбавок и премий».

В дни отпуска не включаются государственные праздники. Поэтому многие стараются брать отпуск в период праздников, чтобы потратить меньше своих отпускных дней или немного «продлить» отпуск.

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