В наших широтах это норма: пластический хирург о среднем размере «мужского достоинства» в Латвии

«К нам в клинику обращаются мужчины со специфическими мужскими проблемами, то есть, если необходимо изменить размер или форму пениса, если требуется хирургическое вмешательство по поводу бесплодия, а также в ситуациях, когда одно или оба яичка отсутствуют в результате болезни или травмы, для установки искусственных имплантатов», — рассказывает Гилис.

На вопрос о том, какого размера пенис хотят латвийские мужчины, Гилис отвечает:

«Бывает так, что мужчины смотрят порнографические фильмы или, не дай бог, какая-нибудь девушка в шутку сказала что-нибудь о его пенисе, — это часто приводит к ужасным комплексам. Бывает, что они даже боятся принимать душ с другими мужчинами, хотя на самом деле там все в порядке. Скажем так: если его длина превышает восемь сантиметров, то его можно использовать и в других жизненных ситуациях, а не только для мочеиспускания; в состоянии эрекции длина 11–16 сантиметров является нормой в наших широтах", - подчеркнул хирург.