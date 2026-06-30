Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 30. Июня Завтра: Mareks, Talivaldis
Доступность

Netflix дал режиссеру деньги на сериал. То, что случилось дальше, звучит как безумный сценарий

Редакция PRESS 30 июня, 2026 13:18

Всюду жизнь 0 комментариев

  Иногда Голливуду даже не нужно придумывать новые сюжеты. Достаточно открыть судебное дело.

Режиссёр и сценарист Карл Ринш, известный по фильму “47 ронинов”, получил два с половиной года тюрьмы по делу о мошенничестве с деньгами Netflix. История началась как обычная для индустрии мечта: стриминговый гигант финансирует фантастический сериал, автор должен довести проект до конца, зрители потом получают новый большой хит.

Но сериал так и не был закончен.

Речь шла о проекте White Horse. По версии обвинения, Ринш запросил у Netflix дополнительные 11 млн долларов, заявив, что деньги нужны для завершения шоу. Вместо этого средства оказались на личном счёте и пошли совсем не туда, куда должен был идти бюджет сериала.

И вот тут начинается та часть, из за которой история выглядит не как сухая финансовая хроника, а как сцена из сатирического фильма про роскошь.

Прокуроры говорили о тратах на дорогие автомобили, часы, одежду, мебель и предметы для дома. В материалах дела фигурировали Rolls-Royce, Ferrari, роскошные вещи и сумма около 638 тысяч долларов за два матраса.

Два матраса.

Примерно за такие деньги где то можно купить несколько квартир, но в этой истории они оказались частью дела о недоснятом фантастическом сериале.

Сторона защиты просила суд о снисхождении и говорила о психическом состоянии режиссёра. За него, как сообщалось, просили и люди из киноиндустрии, в том числе Киану Ривз, работавший с ним раньше. Сам Ринш выразил раскаяние.

Суд всё равно назначил тюремный срок. Помимо этого, режиссёру предписано вернуть Netflix 11 млн долларов.

У этой истории почти идеальная голливудская форма. Есть большой стриминг, дорогой проект, режиссёр с известным фильмом в биографии, фантастический сериал, который зрители так и не увидели, и покупки, которые выглядят дороже любой сцены на экране.

Иногда самый невероятный сценарий начинается не в павильоне, а в графе “дополнительное финансирование”.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

В Латвии меняют правила оформления ДТП: когда теперь обязательно вызывать полицию
Важно

В Латвии меняют правила оформления ДТП: когда теперь обязательно вызывать полицию

Домбрава рвет и мечет: сделал выговор высокопоставленному сотруднику полиции
Важно

Домбрава рвет и мечет: сделал выговор высокопоставленному сотруднику полиции

«Это как завершение круга»: почему Юрканс вернулся в Латвию навсегда
Важно

«Это как завершение круга»: почему Юрканс вернулся в Латвию навсегда

Загрузка
Загрузка
Загрузка

К чему формальности? Разрешено назначать руководителей госучреждений без конкурса

Важно 16:42

Важно 0 комментариев

Президент Латвии Эдгар Ринкевич подписал вызвавшие дискуссии поправки к закону, которые в отдельных случаях позволяют назначать руководителей государственных учреждений без проведения открытого конкурса.

Президент Латвии Эдгар Ринкевич подписал вызвавшие дискуссии поправки к закону, которые в отдельных случаях позволяют назначать руководителей государственных учреждений без проведения открытого конкурса.

Читать
Загрузка

Впереди новые счетчики? Как теперь платить за воду

Выбор редакции 16:39

Выбор редакции 0 комментариев

Два десятка лет к плате за потребленную квартирой воду добавляется непонятно откуда взявшаяся сумма. Теперь проблему решал Конституционный суд... Мы искали ответ на вопрос: кто оплатит «лишнюю» воду?

Два десятка лет к плате за потребленную квартирой воду добавляется непонятно откуда взявшаяся сумма. Теперь проблему решал Конституционный суд... Мы искали ответ на вопрос: кто оплатит «лишнюю» воду?

Читать

Эту добавку покупают для мышц. Но учёные изучили совсем в другую сторону

Азбука здоровья 16:39

Азбука здоровья 0 комментариев

Обычно эту добавку представляют рядом со штангой, спортивной сумкой и человеком, который очень серьёзно считает белки.

Обычно эту добавку представляют рядом со штангой, спортивной сумкой и человеком, который очень серьёзно считает белки.

Читать

Столб дыма над торговым центром: пожар возле Rīga Plaza (видео)

Важно 16:27

Важно 0 комментариев

Очевидцы сообщают, что над торговым центром Rīga Plaza виден столб черного дыма. Сообщения о пожаре начали поступать во вторник около 16.00.

Очевидцы сообщают, что над торговым центром Rīga Plaza виден столб черного дыма. Сообщения о пожаре начали поступать во вторник около 16.00.

Читать

Дело о замерзшем под Резекне двухлетнем мальчике прекращено: в связи со смертью матери

ЧП и криминал 16:22

ЧП и криминал 0 комментариев

Уголовный процесс по делу о смерти замерзшего в прошлом году в Резекненском крае двухлетнего мальчика прекращен, так как обвиняемая в его смерти мать скончалась, сообщили агентству ЛЕТА в Судебной администрации.

Уголовный процесс по делу о смерти замерзшего в прошлом году в Резекненском крае двухлетнего мальчика прекращен, так как обвиняемая в его смерти мать скончалась, сообщили агентству ЛЕТА в Судебной администрации.

Читать

Посмеемся вместе: Гомберг о поданной Лангой кассации

Важно 16:11

Важно 0 комментариев

Известный латвийский меценат Евгений Гомберг на своей странице в Facebook рассказал о том, что по его делу против депутата Рижской думы от Нацблока Лианы Ланги есть новый поворот. Обвиняемая не согласна с решением суда и подала кассацию. При этом сам Гомберг тоже обжаловал решение Окружного суда.

Известный латвийский меценат Евгений Гомберг на своей странице в Facebook рассказал о том, что по его делу против депутата Рижской думы от Нацблока Лианы Ланги есть новый поворот. Обвиняемая не согласна с решением суда и подала кассацию. При этом сам Гомберг тоже обжаловал решение Окружного суда.

Читать

«Эта жара — лишь репетиция»: ВОЗ предупреждает, что дальше будет только хуже

Мир 15:57

Мир 0 комментариев

Рекордная жара, охватившая Европу в июне, стала ещё одним подтверждением новой климатической реальности, считают во Всемирной организации здравоохранения. По её оценке, экстремальная жара перестала быть исключением и превращается в повторяющийся кризис.

Рекордная жара, охватившая Европу в июне, стала ещё одним подтверждением новой климатической реальности, считают во Всемирной организации здравоохранения. По её оценке, экстремальная жара перестала быть исключением и превращается в повторяющийся кризис.

Читать