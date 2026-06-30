Netflix дал режиссеру деньги на сериал. То, что случилось дальше, звучит как безумный сценарий

Режиссёр и сценарист Карл Ринш, известный по фильму “47 ронинов”, получил два с половиной года тюрьмы по делу о мошенничестве с деньгами Netflix. История началась как обычная для индустрии мечта: стриминговый гигант финансирует фантастический сериал, автор должен довести проект до конца, зрители потом получают новый большой хит.

Но сериал так и не был закончен.

Речь шла о проекте White Horse. По версии обвинения, Ринш запросил у Netflix дополнительные 11 млн долларов, заявив, что деньги нужны для завершения шоу. Вместо этого средства оказались на личном счёте и пошли совсем не туда, куда должен был идти бюджет сериала.

И вот тут начинается та часть, из за которой история выглядит не как сухая финансовая хроника, а как сцена из сатирического фильма про роскошь.

Прокуроры говорили о тратах на дорогие автомобили, часы, одежду, мебель и предметы для дома. В материалах дела фигурировали Rolls-Royce, Ferrari, роскошные вещи и сумма около 638 тысяч долларов за два матраса.

Два матраса.

Примерно за такие деньги где то можно купить несколько квартир, но в этой истории они оказались частью дела о недоснятом фантастическом сериале.

Сторона защиты просила суд о снисхождении и говорила о психическом состоянии режиссёра. За него, как сообщалось, просили и люди из киноиндустрии, в том числе Киану Ривз, работавший с ним раньше. Сам Ринш выразил раскаяние.

Суд всё равно назначил тюремный срок. Помимо этого, режиссёру предписано вернуть Netflix 11 млн долларов.

У этой истории почти идеальная голливудская форма. Есть большой стриминг, дорогой проект, режиссёр с известным фильмом в биографии, фантастический сериал, который зрители так и не увидели, и покупки, которые выглядят дороже любой сцены на экране.

Иногда самый невероятный сценарий начинается не в павильоне, а в графе “дополнительное финансирование”.