Вышел за рыбой и исчез в океане: мужчина неделю дрейфовал в крошечной лодке и выжил почти без всего

Днём играл в волейбол на песке, потом поспешил к своей маленькой лодке, вышел в море и вскоре оказался в истории, которая звучит как готовый сценарий фильма о выживании.

Житель атолла Пукапука в Тихом океане Джуниор Апиута Апиута, которого также называют Поне, отправился на обычную рыбалку на четырёхметровой алюминиевой лодке. Сначала всё шло нормально. Рыба шла, в лодке уже лежало несколько штук, и он решил поймать ещё одну.

После девятой рыбы мотор начал сбоить. Потом окончательно замолчал.

Солнце садилось. Берег ещё был где то рядом, он видел огни людей, которые уже искали его на острове. Но фонаря с собой не было. Спасательного жилета тоже. В лодке оставались примерно три литра воды, нож, плоскогубцы, ведро, вёсла и рыболовные снасти.

Он пытался грести к берегу, но ветер оказался сильнее.

К утру остров уже исчез из вида.

Потом начался шторм. Волны били в лодку, вода заливалась внутрь. Дважды его выбрасывало за борт. Каждый раз нужно было выбраться обратно в эту маленькую алюминиевую лодку посреди огромного океана.

Шторм длился несколько дней. Он был в шортах и футболке. Было холодно днём и ночью. Дождь, который мог стать мучением, одновременно спасал: воду он собирал в ведро и пил.

Еду давала та самая рыба, которую он успел поймать до поломки мотора.

В какой то момент у него появилась компания. На лодку прилетела морская птица. Мужчина потом рассказывал, что разговаривал с ней, потому что в океане, где вокруг только вода, даже птица уже не просто птица, а почти сосед.

Его нашли только через неделю. Самолёт новозеландских военных заметил маленькую лодку в океане. Рыбак смог помахать экипажу веслом. Потом его подобрало тайваньское рыболовное судно.

После дней холода, волн, одиночества и сырой рыбы его накормили лапшой.

Иногда история спасения выглядит не как громкий героизм, а как человек в футболке и шортах, который сидит в крошечной лодке посреди Тихого океана и всё равно машет самолёту.