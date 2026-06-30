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СМИ: При взрыве в Монако пострадал украинский олигарх

© Deutsche Welle 30 июня, 2026 10:25

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Неизвестный оставил в вестибюле жилого дома сумку со взрывным устройством и сбежал в сторону Франции. В следственных органах агентству AFP подтвердили, что среди трех пострадавших украинский миллионер Вадим Ермолаев.

В Монако при мощном взрыве в жилом доме пострадали украинский олигарх Вадим Ермолаев и еще два человека, передает в ночь на вторник, 30 июня, агентство AFP. Как сообщили власти Монако, в результате взрыва сумки с бомбой, прогремевшего вечером 29 июня неподалеку от площади де Мулен в Монте-Карло, двое взрослых получили опасные для жизни ранения, а 13-летний подросток - легкие травмы.

Все трое пострадавших доставлены в больницы французской Ниццы, расположенной в 20 километрах от места происшествия - на улице преподобного отца Луи Фролла, проходящей вдоль границы с Францией.

Информированный источник AFP в следственных органах подтвердил, что один из пострадавших - проживающий в Монако украинский бизнесмен Ермолаев. Об этом же сообщает ряд украинских СМИ со ссылкой на собственные источники. Официально эта информация не подтверждена.

Первый подобный инцидент в княжестве

По данным местных властей, камеры видеонаблюдения зафиксировали, что перед взрывом подозреваемый оставил сумку или коробку со взрывным устройством, вероятно, начиненным болтами и дробью, в вестибюле жилого дома, а затем скрылся пешком в направлении Франции. Выезды из Монако заблокированы.

Причина взрыва и подоплека инцидента выясняются. Государственный министр (глава правительства) княжества Кристоф Мирман сначала заявил, что речь, вероятно, идет о теракте, однако позднее изменил формулировку на "преднамеренный взрыв". По его сведениям, это первый подобный случай в истории княжества.

При оказании помощи пострадавшим и обеспечении безопасности места взрыва были задействованы полсотни пожарных и более 80 сотрудников сил безопасности.

Ожидается, что первые результаты расследования будут представлены 30 июня.

В 2021 году издание Forbes Украина включило бизнесмена и инвестора Вадима Ермолаева в список 100 богатейших украинцев, оценив его состояние в 220 млн долларов. В 2019 году он отказался от украинского гражданства, получив гражданство Кипра. В 2023 году Киев ввел в отношении Ермолаева персональные санкции.

 

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