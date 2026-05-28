Китайцы устали от офиса и захотели к овцам: вакансия пастуха внезапно стала мечтой

Казалось бы, кто на такое согласится? Оказалось, очень многие.

Объявление стало вирусным в китайских соцсетях. Его посмотрели десятки миллионов раз, а заявки подали более 700 человек. Среди желающих были не только опытные сельские работники, но и выпускники университетов, фабричные рабочие и офисные сотрудники из больших городов.

Работа выглядела так: летом выводить 3000 овец на пастбище площадью около 2000 гектаров, зимой кормить животных и чистить помещения. За это обещали 8000 юаней в месяц каждому, а также жильё и еду. По китайским меркам для частного сектора это неплохие деньги, особенно если не надо платить аренду в большом городе.

Но хозяин фермы сразу охладил романтиков. Это не туризм, сказал он. Не красивая жизнь в степи с чашкой чая и барашками на закате. Это тяжёлая работа, холод, одиночество и место, где можно месяцами почти не видеть людей.

И всё равно желающих оказалось больше, чем ожидали.

Причина понятна. В Китае давно обсуждают культуру «996»: работа с 9 утра до 9 вечера шесть дней в неделю. Для многих это не карьера мечты, а бесконечный конвейер из усталости, начальников, офисной политики и чувства, что жизнь проходит мимо.

Один из соискателей, 21-летний фабричный рабочий, рассказал Reuters, что на заводе по производству контейнеров он работал больше 13 часов в день, закручивал винты до опухших рук и не всегда имел время даже сходить в туалет. На таком фоне 3000 овец внезапно начинают выглядеть не наказанием, а почти отпуском.

В итоге фермер взял не городских мечтателей, а людей с опытом: две пары, родившиеся в 1980-х, которые уже работали на фермах. Молодых одиночек он не выбрал. В степи, по его словам, человек может не видеть других людей почти целый год, и неизвестно, кто выдержит такое одиночество.

Но сама реакция на вакансию оказалась красноречивее любого отчёта о рынке труда. Когда сотни людей из офисов, заводов и университетов начинают всерьёз рассматривать жизнь с овцами при минус 30, это уже не просто смешная история из интернета.

Это момент, когда стадо в степи внезапно начинает выглядеть спокойнее, чем рабочий чат.