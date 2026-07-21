Необычное имя будущая звезда получила благодаря отцу-актеру: он участвовал в съемках картины «Золотистая долина», где героиню Нато Вачнадзе звали Нани. После войны Георгий Брегвадзе ушел из кино и занялся лесозаготовками.
Огромную роль в жизни Нани Брегвадзе сыграла мама. Ольга Александровна Микеладзе происходила из княжеского рода, прекрасно разбиралась в музыке и разглядела в дочке талант к пению. В шесть девочка уже проникновенно исполняла услышанные от бабушки и тети романсы «Калитка» и «Не уезжай ты, мой голубчик».
Хотя консерваторию Нани окончила как пианистка, даже без вокального образования она оказалась востребованной исполнительницей. В студенчестве артистка выступала в Тбилисском государственном эстрадном оркестре «Рэро», а в 21 выиграла Всемирный фестиваль молодежи с романсом «Потушила я свечу». Сам Леонид Утесов тогда обмолвился, что из девушки может выйти прекрасная певица. Так и случилось, но какой была оборотная сторона славы? 21 июля Нани Брегвадзе отмечает 90-летие, а мы рассказываем ее историю.
Когда в 1964-м в Москву из Франции приехал Брюно Кокатрикс, — импресарио и директор парижской «Олимпии» — Нани легкомысленно отнеслась к прослушиванию в «Московский мюзик-холл»: пианистка считала, что все равно не является профессиональной певицей, а значит, вряд ли попадет в число избранных.
«Вообще ко многому относилась наплевательски, — признавалась артистка. — Одно платье на весь сезон покупала; не считала, кому после выступления сколько минут аплодируют, кто поет на концерте одну песню, а кто — семь. Все это меня не беспокоило и, как сейчас понимаю, спасало везде и во всем. Было важно, что думают люди о моем пении, особенно те, кто хорошо разбирается в музыке».
Конкурс Нани в итоге выиграла и отправилась покорять Париж. На певицу обратил внимание сам Шарль Азнавур: местная пресса буквально охотилась за шансонье, делавшим удивительные комплименты грузинке. Впрочем, ничего серьезного между артистами не случилось, тем более что контакты с иностранцами для советских граждан были крайне нежелательны. Зато Брегвадзе насладилась двухмесячными гастролями, в течение которых сдружилась с Людмилой Зыкиной и Юрием Гуляевым.
По возвращении певица еще какое-то время выступала с «Рэро», а затем перешла в ВИА «Орэра» при Грузинской филармонии. В компании из 10 молодых парней Нани быстро стала своей. За 15 лет с ансамблем артистка объездила мир, правда, зачастую в грязных вагонах с влажным постельным бельем.
«До сих пор ненавижу поезда, — откровенничала звезда. — С содроганием вспоминаю длинные переезды на разбитых автобусах, обшарпанные гостиницы. И получали гроши — одиннадцать или четырнадцать рублей, при том, что „Орэра“ был самым востребованным коллективом в стране. Сейчас даже у начинающих певцов другие условия: свой импресарио, водитель, роскошные номера в отелях».
В 1966-м к ВИА присоединился Вахтанг Кикабидзе, с которым Брегвадзе крепко подружилась. Окружающие полагали, что у артистов роман, но это оказалось далеко от правды. Когда спустя годы приятели сыграли пару в картине «Любовь с акцентом», певица шутила, что воплотила мечты поклонников хотя бы на экране.
Смерть товарища в 2023-м стала для Нани Георгиевны ударом. «Его дочка мне позвонила из больницы. Он не мог говорить.Я спросила: „Вахтанг, ты хочешь, чтобы я пришла к тебе? Моргни глазами, если хочешь!“ Он улыбнулся и моргнул. Это был сигнал. У меня до сих пор его взгляд стоит перед глазами. Он хотел меня видеть! Но… мы не успели!» — сетовала звезда.
После первого творческого вечера в Московском театре Эстрады аккомпаниатор Медея Гонглиашвили твердила Нани Брегвадзе, что ей пора давать только сольные концерты. Артистка отмахнулась, но призадумалась, а когда ансамбль «Орэра» стал распадаться, создала с Медеей дуэт.
В 80-е певицу уже называли королевой романса: она трепетно и точно исполняла композиции «Снегопад», «Только раз в жизни бывает встреча», «Я помню вальса звук», «Снился мне сад», «А напоследок я скажу». Голос Брегвадзе звучал на пластинках и в кино, а в 1983-м она уже стала народной артисткой СССР. «Первое время очень старалась звание оправдать, а потом подумала: „Разве оно значит что-то особенное? Людей наградами не обманешь. Начинаешь петь, и они сразу забывают, именитый ты или нет, им это не важно“», — рассуждала звезда.
Польза от звания все же имелась, ведь ставка Нани выросла до тысячи рублей, что позволило ей купить машину и дачу. В новом веке ситуация изменилась: в 2017-м Брегвадзе, жившая на две страны, жаловалась на мизерную пенсию в 180 лари (на тот момент — около 4000 рублей — прим. «СтарХита») и признавалась, что основные деньги приносят ей выступления в РФ. В последние же годы артистка в Москву не приезжает, а юбилей планирует встретить в Грузии.
Как музыкой Нани Брегвадзе занялась с подачи матери, так и замуж вышла с ее легкой руки. Родительница приглашала в гости юношей из хороших семей, и одним из кавалеров Нани стал инженер-строитель Мераб Мамаладзе. Незаметно он оттеснил всех прочих друзей артистки, стал провожать до дома, дарить цветы и книги.
Брегвадзе почувствовала влечение к парню, однако не думала о свадьбе. После короткого разговора с мамой, где та убедилась, что у дочки есть симпатия, в дом нагрянули родители Мераба. Только тогда Нани поняла, что отношения зашли слишком далеко. Робкие попытки отказаться от брака не увенчались успехом: родительница отметила, что это все не игра и нельзя обманывать ожидания достойной семьи.
Певицу едва не бросило в другую крайность: она задумалась, что стоит переключить все внимание на мужа, но мама предупредила Мераба — нельзя запрещать Нани выступать. Казалось, Мамаладзе внял требованию, но чем успешнее становилась жена, тем сильнее он ревновал ее и раздражался. Когда родилась дочка Екатерина, которую прозвали Экой, заботы о ней взяла на себя Ольга Александровна, лишь бы артистка не бросала музыку. Инженер же пропадал до вечера на работе, так что не особо помогал по дому.
Когда супруги оставались вдвоем, Мераб становился ласковым и щедрым, так как все внимание жены принадлежало ему одному. Стоило Нани переключиться на ребенка или репетиции, муж превращался в раздражительного и озлобленного человека.
Особенно тяжело пришлось в годы работы в «Орэра»: Мамаладзе приезжал на гастроли артистки, не потому что соскучился, а с намерением поймать ее на неверности. Предательства мужчина ждал напрасно, но его раздражение и недоверие отравляло звезде жизнь. Устав быть на взводе, Нани задумалась о разводе, но Мераб оказался против и согласился лишь на время съехать к своей родне. Вскоре в дом постучалась беда: на наивного инженера оформили некие фальшивые документы, за что его посадили в эстонскую тюрьму.
Несмотря на разрыв, Нани Брегвадзе не могла бросить мужа в беде. На гастролях ей удалось лишь издалека увидеть супруга на заснеженной крыше исправительного учреждения, но она уже поняла, что ему плохо в холодной стране. Певица решилась встретиться с Эдуардом Шеварднадзе и попросила его о переводе Мераба в грузинскую тюрьму. Просьбу исполнили, а когда Мамаладзе освободился, то предпринял попытку воссоединиться с семьей.
Дочка мечтала, чтобы папа вернулся, и Нани Георгиевна дала ему шанс. Вот только через полтора года отношения супругов вновь испортились: у Мераба не ладилось с работой, и он начал пить каждый день. Даже Эка начала спрашивать, почему мама терпит опускающегося отца…
Все разрешилось само собой, когда однажды, вернувшись с гастролей, Брегвадзе узнала, что Мераб ушел к другой женщине. Как ни странно, певица ощутила не обиду, а облегчение. При этом расторгать брак мужчина по-прежнему отказывался, уверяя, что сохранил чувства к артистке. Спустя время Мамаладзе начал заглядывать в семейную квартиру, прикрываясь тем, что хочет навестить внуков — Эка тогда уже успела стать вокалисткой и родить двух сыновей. Нани не выходила из комнаты в эти визиты, и вскоре муж дал ей развод.
Мераб ушел из жизни в 60, и Нани Брегвадзе искренне сожалела, что ему выпало немало испытаний. Больше замуж звезда не выходила, хотя у нее были поклонники. Как-то обмолвилась артистка и об охватившей ее после разрыва с супругом страсти. «Имени этого мужчины я никогда не назову, — отмечала артистка. — Почему закончились эти отношения? Опять сыграла роль моя мама, мой избранник ей не нравился. И мы расстались. Вообще-то, неприлично женщине говорить, что она одна. Но в моем случае это так. Сейчас моя жизнь — это только мое творчество, моя дочь и мои внуки».
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