Когда в 1964-м в Москву из Франции приехал Брюно Кокатрикс, — импресарио и директор парижской «Олимпии» — Нани легкомысленно отнеслась к прослушиванию в «Московский мюзик-холл»: пианистка считала, что все равно не является профессиональной певицей, а значит, вряд ли попадет в число избранных.

«Вообще ко многому относилась наплевательски, — признавалась артистка. — Одно платье на весь сезон покупала; не считала, кому после выступления сколько минут аплодируют, кто поет на концерте одну песню, а кто — семь. Все это меня не беспокоило и, как сейчас понимаю, спасало везде и во всем. Было важно, что думают люди о моем пении, особенно те, кто хорошо разбирается в музыке».

Конкурс Нани в итоге выиграла и отправилась покорять Париж. На певицу обратил внимание сам Шарль Азнавур: местная пресса буквально охотилась за шансонье, делавшим удивительные комплименты грузинке. Впрочем, ничего серьезного между артистами не случилось, тем более что контакты с иностранцами для советских граждан были крайне нежелательны. Зато Брегвадзе насладилась двухмесячными гастролями, в течение которых сдружилась с Людмилой Зыкиной и Юрием Гуляевым.