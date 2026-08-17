В настоящее время еще выясняется страна происхождения дрона. Министр заверил, что дроны, которые будут залетать на территорию Латвии, будут сбиты.
Как сообщалось, ранним утром в пятницу истребители союзников сбили беспилотный летательный аппарат, влетевший в воздушное пространство Латвии, у озера Божевас, которое находится примерно в пяти километрах от центра Ругаи в Балвском крае.
Дрон был сбит в лесистой местности, и ни один житель или имущество не пострадали.
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