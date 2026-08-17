Как сообщалось, ранним утром в пятницу истребители союзников сбили беспилотный летательный аппарат, влетевший в воздушное пространство Латвии, у озера Божевас, которое находится примерно в пяти километрах от центра Ругаи в Балвском крае.

Дрон был сбит в лесистой местности, и ни один житель или имущество не пострадали.