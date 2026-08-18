Браже отметила, что опыт Латвии в реформах государственного управления, процессе интеграции в ЕС и внедрении международных стандартов позволяет обмениваться передовым опытом со странами-партнерами. По ее мнению, эффективное управление, действенный государственный аудит и надзор не только укрепляют государственные институты, но и способствуют привлечению инвестиций и экономическому росту.
Браже подчеркнула долгосрочную поддержку Латвией Украины, Молдовы, Армении и Узбекистана. Особое внимание министр уделила Украине и Молдове, отметив начало переговоров об их вступлении в ЕС. По ее словам, темпы реформ в этих странах не должны снижаться, а дальнейший прогресс будет зависеть прежде всего от качества и последовательности реформ, особенно в сфере верховенства права.
Латвия также поддерживает укрепление отношений ЕС с Центральной Азией и развитие сотрудничества с Узбекистаном.
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