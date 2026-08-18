Браже подчеркнула долгосрочную поддержку Латвией Украины, Молдовы, Армении и Узбекистана. Особое внимание министр уделила Украине и Молдове, отметив начало переговоров об их вступлении в ЕС. По ее словам, темпы реформ в этих странах не должны снижаться, а дальнейший прогресс будет зависеть прежде всего от качества и последовательности реформ, особенно в сфере верховенства права.

Латвия также поддерживает укрепление отношений ЕС с Центральной Азией и развитие сотрудничества с Узбекистаном.