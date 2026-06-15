Кот съел лекарство — и через 3200 лет это нашли учёные

Археологи изучили древние записки из деревни Дейр-эль-Медина, где жили мастера, строившие и расписывавшие царские гробницы в Долине царей. Эти люди оставили после себя тысячи коротких текстов: рабочие записи, просьбы, письма и бытовые сообщения.

И среди них нашлась история, которая звучит подозрительно современно.

Один из древнеегипетских мастеров срочно просил принести свежий гусиный жир. Причина была не в том, что лекарство закончилось. Его съел кот.

В другой записке уточнялось, что пожилой мастер Небре плохо спит, поэтому ему снова нужен свежий гусиный жир. Судя по всему, жир использовали как средство от недомоганий или бессонницы. Учёные предполагают, что им могли натирать тело, чтобы расслабить мышцы.

Но самое живое в этой истории — не медицина. А кот.

Более трёх тысяч лет назад кто-то уже сидел в доме, переживал за больного родственника, срочно искал лекарство и, вероятно, с раздражением обнаружил, что всё испортил домашний любимец.

С тех пор исчезли фараоны, царские гробницы стали музеями, древние письма изучают египтологи.

А коты, кажется, почти не изменились.