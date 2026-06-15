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Каникулы: где подать заявку на школьный летний лагерь

«Вести» 15 июня, 2026 11:08

Латвийские вести 0 комментариев

Начались долгожданные каникулы. Где отдохнуть ребенку летом да в хорошей компании? Информация об открытых летних лагерях рижских образовательных учреждений размещена на портале Рижского самоуправления: eriga.lv

Где с помощью интернет-банка или электронной подписи можно выбрать лагерь, найти информацию о времени и месте проведения, координаты. После подачи заявки родитель автоматически получит на свою электронную почту проект договора о приеме участника в лагерь.

Этим летом (включая закрытые лагеря) при софинансировании самоуправления будет открыто 175 лагерей образовательных учреждений на 6 661 участника.

Всего же, обещают, в Латвии будут работать около 2 000 детских лагерей. Выбрать летний лагерь для ребенка можно на госпортале nometnes.gov.lv

Лана ВАСИЛЬЕВА

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