В настоящее время в 10-х классах рижских муниципальных школ доступно приблизительно 176 свободных мест. Их число постоянно меняется, так как часть учеников решает продолжить обучение в других учебных заведениях.

Свободные места есть в Рижской 9-й, 21-й, 25-й, 31-й, 33-й, 71-й, 88-й, 92-й, 95-й, 96-й средних школах, Рижской средней школе Аркадия, Рижской литовской средней школе, Рижской Ринужской средней школе, Рижской украинской средней школе, Рижской средней школе им. Рейнхольда Шмелинга, Рижской средней школе им. Оствалда, на музыкальном направлении в Рижской 45-й средней школе.