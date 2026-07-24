LVC отмечает, что в настоящее время устранены все локальные размывы, а также прорывы на гравийных дорогах местного значения, пострадавших в окрестностях Талси во время сильных ливней. Эти работы предварительно обойдутся в сумму до 70 000 евро, после завершения всех работ расходы будут уточнены.

Также закрыта автодорога местного значения Пастенде-Илини-Спаре (V1385) у Илини, которая все еще затоплена.

В свою очередь, региональная автодорога Юрмала-Талси, которая пострадала от ливней больше всего, остается закрытой. Чтобы восстановить движение на участке автодороги, в ближайшие две недели планируется построить временную объездную дорогу на месте размыва, используя водопропускные трубы из государственных материальных резервов. Планируется, что работы будет выполнять АО «LAU Infra grupa», которое обеспечивает содержание государственных автодорог в этом регионе.