Для устранения всех повреждений в сети государственных автодорог в окрестностях Талси потребуется почти полмиллиона евро.
Поэтому LVC на этой неделе готовит ценовой опрос для разработки нового технического решения по перестройке водопропускной трубы и участка дороги P128.
Планируется, что разработка решения и строительные работы по его реализации займут от четырех до пяти месяцев, что означает, что участок автодороги Юрмала-Талси может быть восстановлен к концу этого года. Общая стоимость работ на этом участке оценивается примерно в 400 000 евро.
LVC отмечает, что в настоящее время устранены все локальные размывы, а также прорывы на гравийных дорогах местного значения, пострадавших в окрестностях Талси во время сильных ливней. Эти работы предварительно обойдутся в сумму до 70 000 евро, после завершения всех работ расходы будут уточнены.
Также закрыта автодорога местного значения Пастенде-Илини-Спаре (V1385) у Илини, которая все еще затоплена.
В свою очередь, региональная автодорога Юрмала-Талси, которая пострадала от ливней больше всего, остается закрытой. Чтобы восстановить движение на участке автодороги, в ближайшие две недели планируется построить временную объездную дорогу на месте размыва, используя водопропускные трубы из государственных материальных резервов. Планируется, что работы будет выполнять АО «LAU Infra grupa», которое обеспечивает содержание государственных автодорог в этом регионе.
Параллельно со строительством временной дороги инженеры-мостовики LVC оценили возможности восстановления потенциальной водопропускной трубы и участка дороги. Специалисты пришли к выводу, что сохранение существующей водопропускной трубы, построенной в 1987 году, было бы технически и экономически нерациональным, так как ее железобетонные элементы находятся в плохом техническом состоянии, а также под воздействием паводковых вод неравномерно сместились и просели, отмечает LVC.
Уже сообщалось, что в понедельник, 20 июля, в Талсинском крае выпало более 74 мм осадков — всего на 4 мм меньше месячной нормы.
Из-за интенсивных ливней была прорвана плотина Дурсупского мельничного озера, затоплены прилегающие территории и размыты несколько участков дорог, в том числе региональная автодорога Юрмала-Талси. Кроме того, подтоплены общественные здания в Талси и Пастенде.
Подпишитесь на главное за день
Telegram-канал PRESS.LV — срочные новости и эксклюзивы.
Будьте первым, кто прокомментирует
Для участия в обсуждении нужен аккаунт PRESS.LV.