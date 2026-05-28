Исторический момент: подписание новой правительственной декларации. ФОТО

В декларации будущего правительства главным приоритетом названа стабилизация ситуации в сфере безопасности. Одновременно подчеркиваются необходимость бюджетной дисциплины, развитие экономики и усиление социальной политики, а также направление 5% ВВП на оборону.

Планируется укреплять границу, противовоздушную оборону и местную военную промышленность, развивать технологии и продолжать поддержку Украины. Одновременно предусмотрены более строгий контроль иммиграции, движение к сбалансированному бюджету, а также содействие предпринимательству и экспорту.

В социальной сфере предполагается расширить поддержку семей, ввести базовую пенсию и увеличить финансирование здравоохранения, а также осуществлять надзор за крупными государственными проектами.

Партии, формирующие правительство, обязались сосредоточиться на задачах, которые можно реализовать в течение работы 14-го Сейма, согласовав конкретный список приоритетных работ.