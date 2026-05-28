Зеленский обсудит в Швеции поставки истребителей Gripen

Редакция PRESS 28 мая, 2026 13:23

Мир 0 комментариев

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон примет президента Украины Владимира Зеленского. Его визит ожидается 28 мая, заявило правительство в Стокгольме в тот же день.

Украинский президент подтвердил в Telegram рабочий визит в Швецию. "Готовим большой оборонный пакет для Украины и сильный шаг по истребителям Gripen, который точно сделает нашу боевую авиацию более эффективной. Сегодня запланированы встречи с премьер-министром Ульфом Кристерссоном, также в формате делегаций будут присутствовать представители шведской оборонной промышленности", - написал он.

Накануне шведское издание Aftonbladetписало, что власти Швеции готовят для Украины партию истребителей JAS 39 Gripen производителя Saab. О передаче Киеву самолетов модели JAS 39 C/D Ульф Кристерссон объявит 28 мая на пресс-конференции, указывала газета.

Одновременно должны начаться переговоры о предстоящей продаже Украине дополнительных самолетов модели JAS 39 E. Киев оплатит эти самолеты за счет кредита Европейского Союза, отмечает издание. Кристерссон посетит авиационную эскадрилью Уппланда в Уппсале и на пресс-конференции, среди прочего, объявит об истребителях для Украины, обороняющейся от вторжения РФ, пишет Aftonbladet.

Украина рассчитывает получить 150 истребителей Gripen

Владимир Зеленский ранее заявлял, что его страна рассчитывает получить 150 самолетов Gripen. Первые из них должны появиться на вооружении ВСУ в 2026 году, сообщал он. В Воздушных силах ВСУ указывали на более низкую стоимость истребителей Gripen по сравнению с аналогами, более дешевое обслуживание и возможность успешной интеграции в украинскую авиасистему.

В октябре 2025 года Украина и Швеция подписали письмо о намерениях заключить контракт на закупку 100-150 новейших JAS 39 Gripen E/F. Компания Saab способна производить 20-30 самолетов в год и готова наращивать темпы, указывает украинское издание Militarnyi.

Истребители Gripen способны к рассредоточенному базированию, могут взлетать и садиться даже на участках обычных шоссе и коротких взлетно-посадочных полосах и требуют минимального числа обслуживающего персонала, отмечает "РБК-Украина".

Главные новости

Ригу снова парализует: веломарафон «закупорит» транспортные артерии (карта)
Ригу снова парализует: веломарафон «закупорит» транспортные артерии (карта) (1)

Надписи на латышском дорого обходятся: ослабит ли Сейм позиции госязыка?
Надписи на латышском дорого обходятся: ослабит ли Сейм позиции госязыка?

Сколько зарабатывает дворник в Риге? Зарплаты уже не те, что раньше
Сколько зарабатывает дворник в Риге? Зарплаты уже не те, что раньше

Вот для чего отчуждали землю у границы: военные устанавливают «зубы дракона»

Чтобы усилить безопасность восточной границы Латвии, Национальные вооруженные силы (NBS) начали устанавливать на изъятых у частных лиц территориях у латвийско-российской границы противомобильные заграждения — так называемые «зубы дракона».

Даже крысы бегут из Латвии! Забавное видео из Рижского аэропорта

Представитель Нацблока Каспарс Бергманис опубликовал на своей странице в Facebook видео, на котором видно как крыса пытается проникнуть за двери аэропорта.

У берегов Турции атакованы три танкера «теневого флота» России

В Черном море дроны атаковали сразу три танкера, которые связывают с "теневым флотом" РФ. Суда James II, Altura и Velora заходили в российские порты и внесены в санкционые списки ряда стран за перевозку нефти из РФ.

Бензин дорожает, дизель дешевеет: что происходит на заправках Латвии?

Средняя цена бензина 95-й марки на прошлой неделе в Латвии выросла на 1%, а средняя цена дизельного топлива снизилась на 0,5%, свидетельствуют данные Европейской комиссии.

Ещё одна причину есть арбуз летом: он не только про воду и сладость

Арбуз обычно воспринимают просто: жара, нож, большая красная долька, липкие пальцы и ощущение, что лето наконец-то началось. Но учёные всё чаще напоминают: этот фрукт может быть не только приятным способом пережить жару.

Новая власть: Сейм утвердил правительство Кулбергса

Сейм в четверг утвердил новое правительство, которое возглавит премьер-министр Андрис Кулбергс (AS). Соответственно, полномочия правительства ушедшей в отставку премьер-министра Эвики Силини (JV) завершились. В Государственной канцелярии агентству LETA пояснили, что это произошло в момент утверждения Сеймом нового Кабинета министров.

Есть можно, сажать не рекомендуется: чем опасен картофель из магазина?

Пока одни уже посадили картофель, другие только готовят грядки. На первый взгляд все просто — посадил и жди урожая. Однако специалисты предупреждают: не каждый картофель, пригодный в пищу, подходит для посадки. Особенно если речь идет о клубнях, купленных в магазине или на рынке как обычный столовый картофель.

