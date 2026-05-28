Зеленский обсудит в Швеции поставки истребителей Gripen

Украинский президент подтвердил в Telegram рабочий визит в Швецию. "Готовим большой оборонный пакет для Украины и сильный шаг по истребителям Gripen, который точно сделает нашу боевую авиацию более эффективной. Сегодня запланированы встречи с премьер-министром Ульфом Кристерссоном, также в формате делегаций будут присутствовать представители шведской оборонной промышленности", - написал он.

Накануне шведское издание Aftonbladetписало, что власти Швеции готовят для Украины партию истребителей JAS 39 Gripen производителя Saab. О передаче Киеву самолетов модели JAS 39 C/D Ульф Кристерссон объявит 28 мая на пресс-конференции, указывала газета.

Одновременно должны начаться переговоры о предстоящей продаже Украине дополнительных самолетов модели JAS 39 E. Киев оплатит эти самолеты за счет кредита Европейского Союза, отмечает издание. Кристерссон посетит авиационную эскадрилью Уппланда в Уппсале и на пресс-конференции, среди прочего, объявит об истребителях для Украины, обороняющейся от вторжения РФ, пишет Aftonbladet.

Украина рассчитывает получить 150 истребителей Gripen

Владимир Зеленский ранее заявлял, что его страна рассчитывает получить 150 самолетов Gripen. Первые из них должны появиться на вооружении ВСУ в 2026 году, сообщал он. В Воздушных силах ВСУ указывали на более низкую стоимость истребителей Gripen по сравнению с аналогами, более дешевое обслуживание и возможность успешной интеграции в украинскую авиасистему.

В октябре 2025 года Украина и Швеция подписали письмо о намерениях заключить контракт на закупку 100-150 новейших JAS 39 Gripen E/F. Компания Saab способна производить 20-30 самолетов в год и готова наращивать темпы, указывает украинское издание Militarnyi.

Истребители Gripen способны к рассредоточенному базированию, могут взлетать и садиться даже на участках обычных шоссе и коротких взлетно-посадочных полосах и требуют минимального числа обслуживающего персонала, отмечает "РБК-Украина".