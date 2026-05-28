Более широкая коалиция — больше возможностей для решения вопросов развития экономики: Валайнис

В качестве основных задач нового правительства он назвал введение сниженного налога на добавленную стоимость на хлеб, молоко, яйца и свежее мясо птицы с 1 июля и контроль за выполнением этого решения.

Также в списке приоритетных задач Валайниса - обеспечение финансирования проектов оборонной промышленности в рамках программ поддержки Министерства экономики.

Также необходимо существенно снизить административную нагрузку для малого бизнеса, продолжать уменьшение бюрократической нагрузки в строительной отрасли, чтобы ускорить реализацию строительных проектов.

Важным Валайнис считает внедрение нового инвестиционного инструмента - фонда "Для роста и защиты", о создании которого договорились Министерство экономики, Ассоциация финансовой отрасли и финансовое учреждение развития "Altum" в сотрудничестве с управляющими пенсионными фондами.

Валайнис также планирует обеспечить дополнительное финансирование для продолжения программы строительства домов с низкой арендной платой в регионах.

В рамках разработки госбюджета на 2027 год министр планирует подготовить предложения относительно взаимных сделок физических лиц, чтобы сократить объемы теневой экономики, а также подготовить и внедрить новую модель финансирования реновации многоквартирных домов.