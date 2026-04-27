В Мали идут бои туарегов и джихадистов в российским Африканским корпусом; убит министр обороны

Редакция PRESS 27 апреля, 2026 08:29

Мир 0 комментариев

В Мали, где правит союзная России хунта, в ходе скоординированного нападения повстанцев-туарегов и джихадистов на несколько городов был убит министр обороны. Повстанцы утверждают, что отряд российского Африканского корпуса по договоренности с ними оставил базу в городке Кидаль; сам корпус это не подтверждает, и не отрицает.

Смерть министра обороны, генерал-лейтенанта Садио Камары в воскресенье официально подтвердило само военное правительство Мали. До этого о ней сообщала иностранная пресса.

Камара был убит в субботу в городе Кати в 15 км к северу от столицы, Бамако. Там, как поясняют мировые агентства, расположена главная военная база хунты.

«Автомобиль, груженный взрывчаткой, со смертником за рулем, атаковал резиденцию министра, где он вступил в перестрелку с нападавшими и успешно нейтрализовал нескольких из них […] В ходе боя он был ранен и доставлен в госпиталь, где, к сожалению, скончался от ран», — заявил по государственному телевидению член хунты, министр децентрализации, бригадный генерал Иса Усман Кулибали.

Вместе с генералом Камарой, как заявили военные власти, погибли его жена и два внука, а кроме того, в результате взрыва рухнула стоявшая рядом с его домом мечеть, где погибли еще несколько человек.

Бойцы туарегского Фронта освобождения Азавада (FLA) и джихадистской группировки «Джамаат-нусрат аль-Ислам валь-муслимин» («Союз поддержки ислама и мусульман», JNIM), кроме Кати, в субботу утром атаковали одновременно военные базы и другие объекты в Бамако и возле него, а также в Кидале, Гао и Севаре — городах на севере и в центре обширной страны.

Как отмечало поздним вечером воскресенья агентство AFP, глава хунты, генерал Ассими Гойта, с утра субботы не показывался на публике и не делал никаких заявлений. По словам анонимного источника агентства в силовых структурах Мали, он был в субботу эвакуирован из Кати в безопасное место — на базу спецназа возле Бамако.

Кроме того, по сведениям AFP, в субботу в боях в Кати были ранены глава малийской разведки генерал Модибо Коне и начальник генштаба генерал Умар Диарра. Подтверждений или опровержений этой информации из других источников у Би-би-си нет.

В воскресенье официальный представитель FLA заявил в соцсети X, что подразделение российского Африканского корпуса в городе Кидаль по договоренности с FLA оставило свою базу, и теперь город находится под полным контролем группировки.

Африканский корпус — это преемник подразделений ЧВК «Вагнер» в Африке, которые после мятежа 2023 года и смерти главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина перешли в прямое подчинение министерству обороны России.

Кидаль, 15-тысячный городок на пустынном севере Мали, был опорным пунктом сепаратистов-туарегов больше девяти лет, до конца 2023 года, когда его заняла армия малийской хунты при участии Африканского корпуса.

Телеграм-каналы Африканского корпуса не подтверждают и не опровергают сообщения об отходе из Кидаля. Они заявляют, что корпус вместе с малийской армией, применив авиацию, успешно отразил нападения мятежников, в том числе и в Кидале, где были отбиты четыре атаки на базу. Это, однако, не исключает варианта, при котором российские наемники, отбив атаки, затем договорились о прекращении огня и оставлении базы.

Агентство AFP сообщает со ссылкой на жителя Кидаля, что из города выехала военная колонна, и на улицах появились повстанцы.

Журналист телеканала France24 Васим Наср опубликовал в X видео, на котором явно мимо явно ликующих боевиков проезжают пикап и военная машина. По словам Насра, это российские военные собирали у базы своих снайперов с внешних позиций в городе.

При этом начальник генштаба генерал Умар Диарра в воскресенье заявил на государственном телевидении, что в Кидале армия просто провела тактическую смену позиций, и операции в этом регионе продолжаются.

Сведения о положении в других местах Мали тоже отрывочны. Как сообщают мировые агентства и региональные издания, в Кати в воскресенье стало тихо, стрельба прекратилась. В Гао, по некоторым сообщениям, тоже наступило затишье. AFP пишет, что мятежники заняли позиции на окраинах города. Из Севары же поступали сообщения о продолжающихся перестрелках.

Богатая золотом страна

Мали — страна на северо-западе Африки площадью 1,24 млн кв.км (в два с лишним раза больше Украины) и с населением всего около 22 млн человек. Подавляющее большинство населения — мусульмане.

До 1960 года Мали была колонией Франции.

Туареги, преимущественно кочевой народ, составляют всего 3,5% населения. Они живут в основном на обширных пустынных территориях на севере Мали.

Мали занимает третье место среди стран Африки по объему добычи и экспорта золота.

 

Три страны, три хунты

В Мали правит военная хунта во главе с генералом Ассими Гоитой, который захватил власть в результате государственного переворота в 2020 году.

Хунта пользовалась народной поддержкой, когда пришла к власти. Военные обещали вывести страну из затянувшегося кризиса и восстановить правопорядок.

Основную угрозу центральной власти представляет сепаратистское восстание этнических туарегов на севере и джихадисты из дружественной «Аль-Каиде» (запрещена в России и других странах мира) группировки JNIM.

Для борьбы с повстанческим движением в 2013 году в Мали были развернуты миротворческая миссия ООН и французские войска. После переворота хунта изгнала их из страны и пригласила российских наемников из ЧВК «Вагнер», которую позже сменил «Африканский корпус».

Однако джихадистское повстанческое движение не ослабевает, и значительные части севера и востока страны остаются вне контроля правительства.

В 2024 году в регионе был создан межгосударственный военный альянс —Конфедерация государств Сахеля. В него вошли Буркина-Фасо, Мали и Нигер. Всеми тремя этими странами правят военные хунты, пришедшие к власти в результате переворотов.

 

Психотерапевт и преподаватель RSU Айвис Домбровскис на своей странице в Facebook поделился размышлениями о том, как компания airBaltic относится к народу Латвии.

Жители страны не обязаны радоваться каждому приезжему, если для этого нет веских оснований, об этом высказался Петерис Шмидре, бизнесмен, председатель правления Ассоциации телекоммуникаций, в программе «Пресс-клуб» на телеканале TV24.

Министр экономики Виктор Валайнис в прошлом году получил от Государственной канцелярии вознаграждение в размере 115 252 евро, что на 2,4% больше, чем годом ранее, следует из опубликованной на сайте Службы государственных доходов декларации должностного лица.

Иран предложил США открыть Ормузский пролив и завершить войну, отложив переговоры о ядерной программе Тегерана на более поздний срок, пишет издание Axios со ссылкой на источники.

Опубликованная на этой неделе ревизия Госконтроля подтверждает то, что передача "Ничего личного" расследовала уже несколько лет назад. Рига до сих пор не в полной мере использует более дешевое тепло, вырабатываемое тепловыми электростанциями "Latvenergo" при производстве электроэнергии.

красоты фиксируют новую волну: восьми- и десяти­летние покупают сыворотки с коллагеном, кислотные пилинги и кремы с ретинолом, предназначенные для взрослой кожи.

Картина «Взятие Христа под стражу», приписываемая итальянскому художнику эпохи барокко Караваджо, доставлена в Литву из Украины под охраной.

