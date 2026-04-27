В Мали идут бои туарегов и джихадистов в российским Африканским корпусом; убит министр обороны

Смерть министра обороны, генерал-лейтенанта Садио Камары в воскресенье официально подтвердило само военное правительство Мали. До этого о ней сообщала иностранная пресса.

Камара был убит в субботу в городе Кати в 15 км к северу от столицы, Бамако. Там, как поясняют мировые агентства, расположена главная военная база хунты.

«Автомобиль, груженный взрывчаткой, со смертником за рулем, атаковал резиденцию министра, где он вступил в перестрелку с нападавшими и успешно нейтрализовал нескольких из них […] В ходе боя он был ранен и доставлен в госпиталь, где, к сожалению, скончался от ран», — заявил по государственному телевидению член хунты, министр децентрализации, бригадный генерал Иса Усман Кулибали.

Вместе с генералом Камарой, как заявили военные власти, погибли его жена и два внука, а кроме того, в результате взрыва рухнула стоявшая рядом с его домом мечеть, где погибли еще несколько человек.

Бойцы туарегского Фронта освобождения Азавада (FLA) и джихадистской группировки «Джамаат-нусрат аль-Ислам валь-муслимин» («Союз поддержки ислама и мусульман», JNIM), кроме Кати, в субботу утром атаковали одновременно военные базы и другие объекты в Бамако и возле него, а также в Кидале, Гао и Севаре — городах на севере и в центре обширной страны.

Как отмечало поздним вечером воскресенья агентство AFP, глава хунты, генерал Ассими Гойта, с утра субботы не показывался на публике и не делал никаких заявлений. По словам анонимного источника агентства в силовых структурах Мали, он был в субботу эвакуирован из Кати в безопасное место — на базу спецназа возле Бамако.

Кроме того, по сведениям AFP, в субботу в боях в Кати были ранены глава малийской разведки генерал Модибо Коне и начальник генштаба генерал Умар Диарра. Подтверждений или опровержений этой информации из других источников у Би-би-си нет.

В воскресенье официальный представитель FLA заявил в соцсети X, что подразделение российского Африканского корпуса в городе Кидаль по договоренности с FLA оставило свою базу, и теперь город находится под полным контролем группировки.

Африканский корпус — это преемник подразделений ЧВК «Вагнер» в Африке, которые после мятежа 2023 года и смерти главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина перешли в прямое подчинение министерству обороны России.

Кидаль, 15-тысячный городок на пустынном севере Мали, был опорным пунктом сепаратистов-туарегов больше девяти лет, до конца 2023 года, когда его заняла армия малийской хунты при участии Африканского корпуса.

Телеграм-каналы Африканского корпуса не подтверждают и не опровергают сообщения об отходе из Кидаля. Они заявляют, что корпус вместе с малийской армией, применив авиацию, успешно отразил нападения мятежников, в том числе и в Кидале, где были отбиты четыре атаки на базу. Это, однако, не исключает варианта, при котором российские наемники, отбив атаки, затем договорились о прекращении огня и оставлении базы.

Агентство AFP сообщает со ссылкой на жителя Кидаля, что из города выехала военная колонна, и на улицах появились повстанцы.

Журналист телеканала France24 Васим Наср опубликовал в X видео, на котором явно мимо явно ликующих боевиков проезжают пикап и военная машина. По словам Насра, это российские военные собирали у базы своих снайперов с внешних позиций в городе.

При этом начальник генштаба генерал Умар Диарра в воскресенье заявил на государственном телевидении, что в Кидале армия просто провела тактическую смену позиций, и операции в этом регионе продолжаются.

Сведения о положении в других местах Мали тоже отрывочны. Как сообщают мировые агентства и региональные издания, в Кати в воскресенье стало тихо, стрельба прекратилась. В Гао, по некоторым сообщениям, тоже наступило затишье. AFP пишет, что мятежники заняли позиции на окраинах города. Из Севары же поступали сообщения о продолжающихся перестрелках.

Богатая золотом страна

Мали — страна на северо-западе Африки площадью 1,24 млн кв.км (в два с лишним раза больше Украины) и с населением всего около 22 млн человек. Подавляющее большинство населения — мусульмане.

До 1960 года Мали была колонией Франции.

Туареги, преимущественно кочевой народ, составляют всего 3,5% населения. Они живут в основном на обширных пустынных территориях на севере Мали.

Мали занимает третье место среди стран Африки по объему добычи и экспорта золота.

Три страны, три хунты

В Мали правит военная хунта во главе с генералом Ассими Гоитой, который захватил власть в результате государственного переворота в 2020 году.

Хунта пользовалась народной поддержкой, когда пришла к власти. Военные обещали вывести страну из затянувшегося кризиса и восстановить правопорядок.

Основную угрозу центральной власти представляет сепаратистское восстание этнических туарегов на севере и джихадисты из дружественной «Аль-Каиде» (запрещена в России и других странах мира) группировки JNIM.

Для борьбы с повстанческим движением в 2013 году в Мали были развернуты миротворческая миссия ООН и французские войска. После переворота хунта изгнала их из страны и пригласила российских наемников из ЧВК «Вагнер», которую позже сменил «Африканский корпус».

Однако джихадистское повстанческое движение не ослабевает, и значительные части севера и востока страны остаются вне контроля правительства.

В 2024 году в регионе был создан межгосударственный военный альянс —Конфедерация государств Сахеля. В него вошли Буркина-Фасо, Мали и Нигер. Всеми тремя этими странами правят военные хунты, пришедшие к власти в результате переворотов.