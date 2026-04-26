«Это парень болен, он написал манифест против христианства»: Трамп о стрелявшем в него ассасине

© LETA 26 апреля, 2026 21:57

Вооруженный мужчина, который в субботу пытался ворваться в зал отеля «Хилтон» во время ежегодного ужина Ассоциации корреспондентов Белого дома, написал манифест, направленный против христианства, сообщил в воскресенье президент США Дональд Трамп.

«Этот парень болен», — отметил Трамп в интервью телеканалу «Fox», добавив, что манифест свидетельствует о ненависти к христианам.

Президент также сообщил, что родственники задержанного стрелка — сестра и брат — ранее сообщали о нем в полицию.

Как ранее сообщил исполняющий обязанности генерального прокурора Тод Бланш, сотрудники правоохранительных органов, изучившие электронные устройства задержанного, установили, что его целью, по всей видимости, были члены администрации Трампа, участвовавшие в ужине, в том числе, скорее всего, и сам президент.

Как сообщается, у банкетного зала в вашингтонском отеле «Хилтон», где находились президент и его гости, в субботу около 20:30 (в 3:30 по латвийскому времени) какой-то мужчина пытался прорваться через охрану и открыл огонь. Одна из пуль попала в офицера Службы безопасности, но его спас бронежилет.

Как только раздался шум, Трамп, его супруга Мелания Трамп, вице-президент Джеймс Ди Вэнс и другие высшие должностные лица Белого дома были выведены из зала, в то время как остальные гости искали укрытие под столами.

Хотя официальной информации пока нет, СМИ сообщают, что задержанный стрелок — 31-летний Коул Томас Аллен из Торранса, Калифорния.

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Об этом агентству LETA сообщил представитель предприятия Том Рутковскис.

В новостных трансляциях 1-й программы Латвийского радио (LR1) не выявлено сознательного ухудшения государственного языка - к такому выводу пришёл омбудсмен латвийских общественных электронных СМИ Эдмунд Апсалонс.

Как подсказывает нам ИИ, модальный фильтр - это любая мера, ограничивающая проезд определённых видов транспорта. Вроде бы ничего такого уж комического в этом термине нет, но... 

Прошла неделя с момента прошлой публикации на ту же тему, и теперь мы снова сталкиваемся с похожей ситуацией.

Несколько лет назад со здания Центрального вокзала была демонтирована надпись на русском языке "Вокзал". Как оказалось, на площади перед торговым центром Origo имеется ещё одна надпись - "Москва". Она представляет собой элемент декоративного объекта в форме круга, вдоль контура которого установлены также надписи, обозначающие названия других городов - в частности, там присутствуют "Берлин" и "Рим".

За прошедшие сутки в Государственную пожарно-спасательную службу (ГПСС) поступило всего 17 вызовов в связи с разрушениями из-за сильного ветра. 

