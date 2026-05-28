Литва закупит 936 БТР Patria на сумму 1,5 млрд. евро

Редакция PRESS 28 мая, 2026 12:03

Мир 0 комментариев

LETA

Государственный совет обороны Литвы одобрил приобретение для литовской армии 936 колёсных бронетранспортёров Patria 6x6 разработки финской группы Patria. Данное количество машин должно быть приобретено до 2036 года, общая планируемая стоимость их закупки оценивается в 1,5 млрд евро. Первые 300 БТР должны быть приобретены до 2030 года.

Планируемые к приобретения БТР Patria 6x6 должны поступить на вооружение формируемой 1-й литовской дивизии, и должны заменить в литовской армии используемые сейчас старые американские гусеничные БТР серии М113, в значительных количествах полученные Литвой от германского Бундесвера. 

Министр национальной обороны Литвы Робертас Каунас отметил, что новые машины Patria 6x6 не заменят стоящие на вооружении литовской армии колесные боевые машины пехоты Vilkas (Boxer 8x8) или планируемые к закупке в настоящее время Литвой гусеничные БМП CV90. «Это дополнение; это то, что нужно военным, чтобы обеспечить безопасную транспортировку 20 тысяч и более военнослужащих на передовую и обратно. Оно включает  медицинские, противовоздушные и инженерные машины», — сказал Каунас. По словам министра, перед выбором Patria 6х6 в качестве оптимального варианта его министерством были рассмотрены предложения других многочисленных производителей. Переговоры о локализации производства Patria 6x6 в Литве продолжаются.

Литва таким образом должна присоединится к возглавляемой группой Patria многонациональной программе нового колёсного бронетранспортёра Common Armored Vehicle System (CAVS) на основе платформы Patria 6x6, членами которой к настоящему времени уже являются Финляндия, Швеция, Латвия, Германия, Дания, Норвегия и Великобритания. 

 

Главные новости

Сколько зарабатывает дворник в Риге? Зарплаты уже не те, что раньше

Ригу снова парализует: веломарафон «закупорит» транспортные артерии (карта)
Даю Сейму неделю: латвийский блогер индийского происхождение требует дать гражданство и ему

Вот для чего отчуждали землю у границы: военные устанавливают «зубы дракона»

Чтобы усилить безопасность восточной границы Латвии, Национальные вооруженные силы (NBS) начали устанавливать на изъятых у частных лиц территориях у латвийско-российской границы противомобильные заграждения — так называемые «зубы дракона».

Даже крысы бегут из Латвии! Забавное видео из Рижского аэропорта

Представитель Нацблока Каспарс Бергманис опубликовал на своей странице в Facebook видео, на котором видно как крыса пытается проникнуть за двери аэропорта.

У берегов Турции атакованы три танкера «теневого флота» России

В Черном море дроны атаковали сразу три танкера, которые связывают с "теневым флотом" РФ. Суда James II, Altura и Velora заходили в российские порты и внесены в санкционые списки ряда стран за перевозку нефти из РФ.

Бензин дорожает, дизель дешевеет: что происходит на заправках Латвии?

Средняя цена бензина 95-й марки на прошлой неделе в Латвии выросла на 1%, а средняя цена дизельного топлива снизилась на 0,5%, свидетельствуют данные Европейской комиссии.

Ещё одна причину есть арбуз летом: он не только про воду и сладость

Арбуз обычно воспринимают просто: жара, нож, большая красная долька, липкие пальцы и ощущение, что лето наконец-то началось. Но учёные всё чаще напоминают: этот фрукт может быть не только приятным способом пережить жару.

Новая власть: Сейм утвердил правительство Кулбергса

Сейм в четверг утвердил новое правительство, которое возглавит премьер-министр Андрис Кулбергс (AS). Соответственно, полномочия правительства ушедшей в отставку премьер-министра Эвики Силини (JV) завершились. В Государственной канцелярии агентству LETA пояснили, что это произошло в момент утверждения Сеймом нового Кабинета министров.

Есть можно, сажать не рекомендуется: чем опасен картофель из магазина?

Пока одни уже посадили картофель, другие только готовят грядки. На первый взгляд все просто — посадил и жди урожая. Однако специалисты предупреждают: не каждый картофель, пригодный в пищу, подходит для посадки. Особенно если речь идет о клубнях, купленных в магазине или на рынке как обычный столовый картофель.

