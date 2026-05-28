Литва закупит 936 БТР Patria на сумму 1,5 млрд. евро

Планируемые к приобретения БТР Patria 6x6 должны поступить на вооружение формируемой 1-й литовской дивизии, и должны заменить в литовской армии используемые сейчас старые американские гусеничные БТР серии М113, в значительных количествах полученные Литвой от германского Бундесвера.

Министр национальной обороны Литвы Робертас Каунас отметил, что новые машины Patria 6x6 не заменят стоящие на вооружении литовской армии колесные боевые машины пехоты Vilkas (Boxer 8x8) или планируемые к закупке в настоящее время Литвой гусеничные БМП CV90. «Это дополнение; это то, что нужно военным, чтобы обеспечить безопасную транспортировку 20 тысяч и более военнослужащих на передовую и обратно. Оно включает медицинские, противовоздушные и инженерные машины», — сказал Каунас. По словам министра, перед выбором Patria 6х6 в качестве оптимального варианта его министерством были рассмотрены предложения других многочисленных производителей. Переговоры о локализации производства Patria 6x6 в Литве продолжаются.

Литва таким образом должна присоединится к возглавляемой группой Patria многонациональной программе нового колёсного бронетранспортёра Common Armored Vehicle System (CAVS) на основе платформы Patria 6x6, членами которой к настоящему времени уже являются Финляндия, Швеция, Латвия, Германия, Дания, Норвегия и Великобритания.