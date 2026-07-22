Райвис увлекается сбором грибов с детства, и в последние дни он уже несколько раз побывал в своих привычных местах.
«Пока в этих лесах в основном растут только лисички. Белых грибов и других видов нет. В другие годы белых грибов было столько, что одной корзины не хватало, чтобы вынести их из леса», — рассказал он.
Первые лисички в этом году Райвис нашел уже 22 июня, однако затем надежды на полные корзины не оправдались — грибов в лесу по-прежнему мало.
Тем, кто не хочет идти в лес самостоятельно, остается искать грибы на местном рынке. Продаются в основном только лисички. Покупатели платят за килограмм грибов, что составляет примерно три литра, от пяти до шести евро. По сравнению с предыдущими годами это высокая цена.
Покупательница Алена Тетюхина рассказала: «Раньше грибы были постоянно — с июля до августа и даже сентября. Сейчас в одном месте лисички есть, а в другом люди заходят в лес и ничего не находят. Многие говорят, что леса вырубили. Я тоже поехала в свое привычное место, а леса там больше нет».
По словам миколога Дианы Мейере, «грибной сезон начался очень медленно и крайне неравномерно. Можно было бы подумать, что в Курземе ситуация лучше, ведь там было много дождей, однако грибы зависят не только от количества осадков, но и от температуры. Поэтому с грибами все как с пчелами».
Миколог надеется, что пик грибного сезона еще впереди и ситуация в лесах улучшится.
«Есть и обнадеживающие новости: несколько дней назад видела, что человек набрал белых — вполне хороший урожай. Затем пришла новость из Курземе, где появились летние белые грибы», — сказала Мейере.
Обычно самый активный период грибного сезона длится с середины августа до октября. В это время в лесах появляются не только лисички, но и «благородные».
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