Тем, кто не хочет идти в лес самостоятельно, остается искать грибы на местном рынке. Продаются в основном только лисички. Покупатели платят за килограмм грибов, что составляет примерно три литра, от пяти до шести евро. По сравнению с предыдущими годами это высокая цена.

Покупательница Алена Тетюхина рассказала: «Раньше грибы были постоянно — с июля до августа и даже сентября. Сейчас в одном месте лисички есть, а в другом люди заходят в лес и ничего не находят. Многие говорят, что леса вырубили. Я тоже поехала в свое привычное место, а леса там больше нет».

По словам миколога Дианы Мейере, «грибной сезон начался очень медленно и крайне неравномерно. Можно было бы подумать, что в Курземе ситуация лучше, ведь там было много дождей, однако грибы зависят не только от количества осадков, но и от температуры. Поэтому с грибами все как с пчелами».