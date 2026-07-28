Его наносили младенцам от опрелостей, взрослым от пота и раздражения, использовали после бритья, при натирании кожи и для сохранения ощущения сухости. Некоторые люди применяли присыпку ежедневно и годами.

Белая пудра поднималась в воздух при каждом встряхивании флакона и попадала не только на кожу. Баночка считалась настолько привычной и безопасной, что пользоваться ею осторожно почти никому не приходило в голову.

Компания по-прежнему настаивает, что обвинения необоснованны. В Johnson & Johnson заявили, что уверены в безопасности своей продукции и согласились на выплаты не потому, что признали вину, а чтобы окончательно закрыть многолетний спор.