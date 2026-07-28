Соглашение охватывает примерно 76 тысяч исков. Женщины утверждали, что продукты на основе талька могли стать причиной рака яичников.
Судебная битва продолжалась около десяти лет. Чтобы сделка вступила в силу, её должны принять не менее 95 процентов заявителей.
Сегодня детскую присыпку легко представить как средство, которым пользовались лишь время от времени. Но десятилетиями тальк рекламировали почти как универсальный продукт для всей семьи.
Его наносили младенцам от опрелостей, взрослым от пота и раздражения, использовали после бритья, при натирании кожи и для сохранения ощущения сухости. Некоторые люди применяли присыпку ежедневно и годами.
Белая пудра поднималась в воздух при каждом встряхивании флакона и попадала не только на кожу. Баночка считалась настолько привычной и безопасной, что пользоваться ею осторожно почти никому не приходило в голову.
Компания по-прежнему настаивает, что обвинения необоснованны. В Johnson & Johnson заявили, что уверены в безопасности своей продукции и согласились на выплаты не потому, что признали вину, а чтобы окончательно закрыть многолетний спор.
Первые три миллиарда долларов планируется выплатить в 2027 году. Остальные деньги пострадавшие должны получить в течение следующих 18 месяцев.
Однако окончательная сумма может оказаться ещё выше. Один из адвокатов истцов считает, что выплаты способны превысить семь миллиардов долларов, поскольку соглашение не устанавливает жёсткого потолка.
Johnson & Johnson прекратила продавать присыпку на основе талька в США в 2020 году и заменила её продуктом из кукурузного крахмала. До этого суды выносили разные решения: компания выигрывала часть процессов, но в одном из наиболее громких дел 22 женщинам присудили многомиллиардную компенсацию.
Отдельные иски касались утверждений о том, что в тальке мог присутствовать асбест. Большинство таких дел компания уже урегулировала.
Новая сделка распространяется только на уже поданные иски. Будущие заявления в неё не входят.
Белая пудра, которую десятилетиями советовали использовать от младенческих опрелостей до обычных потёртостей, может в итоге стать одним из самых дорогих товаров в истории компании.
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