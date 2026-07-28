В марте 2024 года полиция обнаружила в помещениях компании Роберта Буша 31 тело. Некоторые оставались там месяцами после даты, когда их должны были кремировать. Среди умерших был мертворождённый ребёнок.
Тела находились в разной степени разложения. Кроме того, следователи нашли около ста коробок с прахом, часть из них была подписана, а также примерно полтонны человеческих останков после кремации.
Один из умерших провёл в похоронном бюро 178 дней. Его близкий друг к тому моменту уже получил от Буша урну, в которой находился прах другого человека.
Для многих семей это оказалось не единственным ударом.
Одна женщина после смерти отца носила часть его праха в медальоне на шее. Позже выяснилось, что останки принадлежали неизвестному человеку. До этого она даже подарила владельцу бюро бутылку портвейна в благодарность за заботу об отце.
Другим женщинам выдавали прах, уверяя, что это останки их нерождённых детей.
Всего потерпевшими по делу признаны 254 человека. Некоторые семьи теперь не знают, чей прах они похоронили, развеяли или годами хранили дома.
Буш принимал деньги за похоронные планы, но не передавал их финансовым организациям, которые должны были хранить средства до момента смерти клиента. Он также забирал пожертвования, собранные во время похорон для благотворительных фондов.
В суде прозвучало, что с 2017 по 2024 год на его деловые и личные счета поступило более трёх миллионов фунтов. При этом личные расходы и переводы жене превысили 879 тысяч фунтов.
Сам Буш объяснял происходящее долгами и проблемами с деньгами. После задержания в аэропорту Хитроу он признался полицейским, что всё разрушил.
Перед заседанием он появился в маске и коротко извинился перед журналистами. Семьи умерших были возмущены: многие из них утверждают, что лично от него извинений так и не услышали.
Один из потерпевших вспомнил, как Буш пожимал ему руку, смотрел в глаза и говорил: «Храни вас Бог».
Слушания по делу рассчитаны на пять дней. Суду предстоит выслушать более ста родственников, которым теперь приходится заново переживать смерть близких — и пытаться понять, кого они на самом деле похоронили.
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