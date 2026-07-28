Тела находились в разной степени разложения. Кроме того, следователи нашли около ста коробок с прахом, часть из них была подписана, а также примерно полтонны человеческих останков после кремации.

Один из умерших провёл в похоронном бюро 178 дней. Его близкий друг к тому моменту уже получил от Буша урну, в которой находился прах другого человека.