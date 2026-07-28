Кто именно спровоцировал конфликт, пока не установлено.

Организаторы требуют проверить действия полиции и выяснить, почему мирная демонстрация закончилась силовым разгоном. Местные власти, напротив, утверждают, что беспорядки начали сами участники акции.

Представитель правительства Испании на Балеарских островах Альфонсо Родригес Бадаль заявил, что некоторые кадры выглядят недопустимо. Он потребовал полный отчёт о произошедшем и объяснений от всех сторон.