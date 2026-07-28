По оценке полиции, в демонстрации участвовали около 25 тысяч человек. Колонна прошла по центру города с плакатами «Майорка переполнена» и «Больше нет места».
Сначала акция проходила мирно, однако к вечеру ситуация резко изменилась. Между частью протестующих и полицией начались столкновения.
На видео, опубликованных в соцсетях, видно, как правоохранители оттесняют людей и применяют дубинки. В результате пострадали 12 человек, одного участника задержали.
Кто именно спровоцировал конфликт, пока не установлено.
Организаторы требуют проверить действия полиции и выяснить, почему мирная демонстрация закончилась силовым разгоном. Местные власти, напротив, утверждают, что беспорядки начали сами участники акции.
Представитель правительства Испании на Балеарских островах Альфонсо Родригес Бадаль заявил, что некоторые кадры выглядят недопустимо. Он потребовал полный отчёт о произошедшем и объяснений от всех сторон.
Майорка давно остаётся одним из самых популярных курортов Европы. Но для части местных жителей поток туристов всё чаще означает дорогую аренду, переполненные улицы и ощущение, что на родном острове для них самих остаётся всё меньше места.
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