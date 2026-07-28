Самолёт развернулся и вернулся в Салоники. На земле пострадавшего встретили медики и доставили в больницу. Он получил травмы шеи и плеча, а теперь должен не менее шести недель носить специальный фиксирующий воротник.

Однако после происшествия Каровича удивило поведение авиакомпании.

По его словам, непосредственно с ним никто из представителей перевозчика не связался. Электронные письма получал только его сын, который покупал билеты. Семью спрашивали о самочувствии пассажира и предлагали перебронировать перелёт.