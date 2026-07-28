10 июля мужчина летел из Салоников в Мемминген и сидел у окна. В какой-то момент пассажиры услышали громкий хлопок, похожий на взрыв шины. Окно рядом с Любишей разрушилось, давление в салоне резко упало, а мужчину потянуло наружу.
Часть его тела оказалась за пределами самолёта. Карович несколько раз терял сознание, пока жена Светлана и другие пассажиры пытались удержать его за ноги и втащить обратно.
Спасти мужчину помог и пристёгнутый ремень безопасности.
Самолёт развернулся и вернулся в Салоники. На земле пострадавшего встретили медики и доставили в больницу. Он получил травмы шеи и плеча, а теперь должен не менее шести недель носить специальный фиксирующий воротник.
Однако после происшествия Каровича удивило поведение авиакомпании.
По его словам, непосредственно с ним никто из представителей перевозчика не связался. Электронные письма получал только его сын, который покупал билеты. Семью спрашивали о самочувствии пассажира и предлагали перебронировать перелёт.
«Ни одного телефонного звонка, чтобы хотя бы выразить беспокойство», — пожаловался мужчина.
Жена пострадавшего также утверждает, что во время чрезвычайной ситуации бортпроводники выглядели испуганными, а удерживать Любишу и закрывать повреждённое окно пытались главным образом пассажиры.
У авиакомпании своя версия событий. Там заявили, что экипаж действовал профессионально, благополучно вернул самолёт в Салоники и обеспечил безопасность находившихся на борту людей.
Причина разрушения окна пока официально не установлена. Рассматривается версия, что в него мог попасть посторонний предмет или фрагмент повреждённого двигателя.
Сам Карович считает, что обязан жизнью жене, пассажирам и ремню безопасности. А предложение перебронировать билет семья теперь вряд ли забудет.
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