Будет дуть слабый до умеренного северо-западный ветер. Температура воздуха ночью понизится до +10..+15 градусов, днем она составит +15..+20 градусов.

В Риге в ближайшие сутки временами будет идти дождь, возможен сильный дождь и гроза. Ветер будет дуть от слабого до умеренного с севера, северо-запада. Температура воздуха составит +14 градусов ночью и не более +19 градусов днем.

