Выяснилось, что женщина, управляя автомобилем BMW в состоянии алкогольного опьянения, потеряла контроль над транспортным средством, съехала с дороги и съехала в кювет.

В настоящее время сотрудница полиции помещена в изолятор временного содержания, в связи с произошедшим начат уголовный процесс.

По словам Рукса, у полицейской около 30 лет трудового стажа, до сих пор она характеризовалась как дисциплинированный и тихий сотрудник, в отношении которого ранее не было дисциплинарных нарушений. В то же время он признал, что пока неизвестно, почему сотрудница полиции поступила таким образом.