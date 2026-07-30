Он пояснил, что в среду из Айзкраукле поступил вызов на ДТП, в котором управлявшая автомобилем женщина врезалась в препятствие, а после аварии покинула место происшествия.
Государственная полиция сообщила LETA, что звонок поступил из Серене, Серенской волости, Айзкрауклинского края, около 20:00.
В ходе поисков полиция обнаружила водителя автомобиля — сотрудницу полиции 1976 года рождения. Она скрывалась на своей частной территории, где немедленно был проведен тест на содержание алкоголя в выдохе. Выяснилось, что в ее дыхании было 3,18 промилле алкоголя.
Выяснилось, что женщина, управляя автомобилем BMW в состоянии алкогольного опьянения, потеряла контроль над транспортным средством, съехала с дороги и съехала в кювет.
В настоящее время сотрудница полиции помещена в изолятор временного содержания, в связи с произошедшим начат уголовный процесс.
По словам Рукса, у полицейской около 30 лет трудового стажа, до сих пор она характеризовалась как дисциплинированный и тихий сотрудник, в отношении которого ранее не было дисциплинарных нарушений. В то же время он признал, что пока неизвестно, почему сотрудница полиции поступила таким образом.
Как сообщалось, на прошлой неделе полицейский в состоянии алкогольного опьянения в Приекуле во время публичного праздника до смерти избил педагога.
Министр внутренних дел Янис Домбрава после инцидента инициировал служебную проверку в отношении начальника Госполиции Рукса.
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