Как сообщалось, в конце прошлой недели в Приекуле находившийся вне службы пьяный полицейский во время городского праздника ударил педагога, который впоследствии скончался. В среду же в окрестностях Айзкраукле была задержана сотрудница полиции, которая, находясь вне службы и в состоянии алкогольного опьянения, совершила на автомобиле дорожно-транспортное происшествие и скрылась с места аварии.
Рукс подчеркнул, что самая большая проблема заключается в контроле за действиями сотрудников в свободное от службы время. «У нас нет права в выходной день спрашивать сотрудника, чем он занимается. Это не соответствует никаким нормативным актам», — пояснил он.
Говоря о полицейском, задержанном по делу в Приекуле, Рукс рассказал, что тот окончил спортивную школу, поддерживал хорошую физическую форму, у него не было выявлено зависимостей, а служебная характеристика была положительной.
Начальник Госполиции подчеркнул, что в ходе расследования будут установлены все обстоятельства произошедшего. «Виновный должен понести ответственность. Мы не терпим подобных действий, и не может быть речи о том, чтобы Госполиция могла оправдать столь тяжкое преступление», — заявил Рукс.
По его словам, уже начата служебная проверка, в рамках которой будут оценены в том числе возможные системные проблемы. Рукс признал, что дисциплинарные нарушения в полиции случаются. Наиболее распространенными проступками, совершаемыми в нерабочее время, являются управление транспортным средством в состоянии опьянения и неподобающее поведение в интернете.
Начальник Госполиции добавил, что полицейские — не единственные представители профессий, которые оказываются в подобных ситуациях, однако требования общества к ним значительно выше. По его мнению, причины проблемы следует искать и в более широком общественном контексте, включая высокий уровень потребления алкоголя и постоянное психологическое напряжение, с которым сотрудники полиции сталкиваются на службе.
«Непосредственный руководитель должен обращать внимание на признаки, которые могут свидетельствовать о проблемах с зависимостью или иных трудностях. Сотрудникам доступна помощь психолога, профильные подразделения работают с личным составом, а при подозрении на зависимость можно созвать внеочередную Центральную медицинскую комиссию, чтобы установить, имеется ли медицински подтвержденная зависимость», — пояснил Рукс.
Он также сообщил, что поручил провести внутренний аудит существующей системы контроля и механизмов дисциплинарного надзора, чтобы оценить их эффективность и выработать дополнительные меры по предотвращению подобных случаев.
Параллельно проводится служебная проверка в отношении самого Рукса, инициированная министром внутренних дел Янисом Домбравой. В ее рамках будет дана оценка тому, имеются ли признаки дисциплинарного проступка. Если они будут установлены, будет возбуждено дисциплинарное дело, которое может завершиться применением различных дисциплинарных взысканий.
Рукс пояснил, что служебная проверка может продолжаться до одного месяца, однако при необходимости этот срок может быть продлен в зависимости от объема материалов. Лицо, которое будет проводить проверку, определит министр внутренних дел.
В интервью Латвийскому радио Рукс также заявил, что не намерен уходить в отставку из-за правонарушений, совершенных упомянутыми сотрудниками полиции.
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