Начальник Госполиции подчеркнул, что в ходе расследования будут установлены все обстоятельства произошедшего. «Виновный должен понести ответственность. Мы не терпим подобных действий, и не может быть речи о том, чтобы Госполиция могла оправдать столь тяжкое преступление», — заявил Рукс.

По его словам, уже начата служебная проверка, в рамках которой будут оценены в том числе возможные системные проблемы. Рукс признал, что дисциплинарные нарушения в полиции случаются. Наиболее распространенными проступками, совершаемыми в нерабочее время, являются управление транспортным средством в состоянии опьянения и неподобающее поведение в интернете.

Начальник Госполиции добавил, что полицейские — не единственные представители профессий, которые оказываются в подобных ситуациях, однако требования общества к ним значительно выше. По его мнению, причины проблемы следует искать и в более широком общественном контексте, включая высокий уровень потребления алкоголя и постоянное психологическое напряжение, с которым сотрудники полиции сталкиваются на службе.