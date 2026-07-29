Государственная полиция и полиция Рижского самоуправления сегодня будут работать в усиленном режиме, чтобы обеспечить общественный порядок в окрестностях Межапарка и в центре Риги.

Как сообщалось, вечером во вторник, 28 июля, было объявлено об отмене концерта американского рэпера Pitbull.