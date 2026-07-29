Руководителей подразделений также обяжут внимательнее следить за состоянием здоровья подчиненных. Сотрудников, у которых могут быть проблемы со злоупотреблением алкоголем, намерены направлять на углубленные обследования, чтобы своевременно предотвратить угрозу как для службы, так и для самих полицейских.

«Добросовестные полицейские ежедневно выполняют отличную работу, заботясь о безопасности общества. Необходимо провести изменения, чтобы отдельная ложка дегтя не портила общий престиж полиции», — заявил Домбрава.

Конфликт произошел 26 июля во время городского праздника в Приекуле. Мужчина получил тяжелые травмы и позднее скончался в автомобиле скорой помощи. По подозрению в преступлении задержали младшего инспектора Государственной полиции, который находился в состоянии алкогольного опьянения и в тот момент не исполнял служебные обязанности.