Министр внутренних дел Янис Домбрава сообщил в Facebook, что получил объяснения от начальника Южно-Курземского участка полиции. Выяснилось, что профилактические проверки сотрудников с помощью алкотестеров до сих пор не проводились регулярно.
После переговоров с руководством Государственной полиции принято решение начать служебную проверку в отношении руководства Южно-Курземского участка. Ее итогом могут стать кадровые перестановки.
Кроме того, полицейских планируют проверять на алкоголь перед началом смены. Особое внимание будут уделять должностным лицам, которые во время службы носят оружие или управляют служебным транспортом.
Руководителей подразделений также обяжут внимательнее следить за состоянием здоровья подчиненных. Сотрудников, у которых могут быть проблемы со злоупотреблением алкоголем, намерены направлять на углубленные обследования, чтобы своевременно предотвратить угрозу как для службы, так и для самих полицейских.
«Добросовестные полицейские ежедневно выполняют отличную работу, заботясь о безопасности общества. Необходимо провести изменения, чтобы отдельная ложка дегтя не портила общий престиж полиции», — заявил Домбрава.
Конфликт произошел 26 июля во время городского праздника в Приекуле. Мужчина получил тяжелые травмы и позднее скончался в автомобиле скорой помощи. По подозрению в преступлении задержали младшего инспектора Государственной полиции, который находился в состоянии алкогольного опьянения и в тот момент не исполнял служебные обязанности.
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