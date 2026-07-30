По словам политика, после происшествия в Приекуле, где не находившийся в тот момент при исполнении служебных обязанностей пьяный полицейский убил человека, у руководства Южно-Курземского участка полиции были запрошены объяснения о мерах по предотвращению употребления алкоголя. Из полученных ответов Домбрава сделал вывод, что проверки на алкоголь не были повседневной практикой. В связи с этим принято решение ввести более строгие требования: например, сотрудники полиции, которые ежедневно носят табельное оружие и управляют служебными автомобилями, будут каждое утро проходить тест на алкоголь.

Домбрава не исключил, что начатая в Южно-Курземском участке служебная проверка может завершиться сменой его руководства.

Существенных новостей по уголовному делу пока нет: предполагаемый виновник арестован, а расследование передано Бюро внутренней безопасности (БВБ). Министр вновь подчеркнул, что даже безотносительно самой трагедии нахождение полицейского в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения более двух промилле недопустимо ни при каких обстоятельствах.