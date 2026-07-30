В интервью программе «900 секунд» на телеканале TV3 министр заявил, что в ходе проверки будет дана оценка тому, «что и как было организовано».
«Недопустимо, когда с разницей всего в несколько дней происходят подобные случаи», — подчеркнул Домбрава.
Как сообщалось, после трагедии в Приекуле в профилактических целях по всей Латвии для многих сотрудников полиции будут введены утренние проверки на алкоголь, заявил министр внутренних дел в среду в интервью Латвийскому радио.
По словам политика, после происшествия в Приекуле, где не находившийся в тот момент при исполнении служебных обязанностей пьяный полицейский убил человека, у руководства Южно-Курземского участка полиции были запрошены объяснения о мерах по предотвращению употребления алкоголя. Из полученных ответов Домбрава сделал вывод, что проверки на алкоголь не были повседневной практикой. В связи с этим принято решение ввести более строгие требования: например, сотрудники полиции, которые ежедневно носят табельное оружие и управляют служебными автомобилями, будут каждое утро проходить тест на алкоголь.
Домбрава не исключил, что начатая в Южно-Курземском участке служебная проверка может завершиться сменой его руководства.
Существенных новостей по уголовному делу пока нет: предполагаемый виновник арестован, а расследование передано Бюро внутренней безопасности (БВБ). Министр вновь подчеркнул, что даже безотносительно самой трагедии нахождение полицейского в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения более двух промилле недопустимо ни при каких обстоятельствах.
В свою очередь премьер-министр Андрис Кулбергс в интервью TV3 заявил, что подобные случаи недопустимы, однако, по его мнению, они не свидетельствуют о наличии серьезных системных проблем или распространенной практики злоупотребления алкоголем в полиции.
Уже сообщалось, что в минувшие выходные в Приекуле пьяный полицейский в нерабочее время в драке убил мужчину. Во время городского праздника возник конфликт между несколькими лицами, в результате которого одному мужчине были нанесены телесные повреждения. На место прибыли медики Службы неотложной медицинской помощи, однако в машине скорой помощи мужчина скончался.
Задержанный по подозрению в смертельном избиении мужчины в Приекуле полицейский помещен под арест.
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