Ремонтные работы начнутся в понедельник, 10 августа, на участке улицы Гертрудес от улицы Александра Чака до улицы Кришьяниса Барона, а также в понедельник будет закрыт троллейбусный маршрут № 1.
Пассажиры этого маршрута могут воспользоваться другими маршрутами общественного транспорта, поскольку 1-й троллейбусный маршрут пересекает улицы Валмиерас, Авоту, Чака и Барона, по которым проходит большое количество других маршрутов общественного транспорта до центра города, указывает «Rīgas satiksme».
В качестве альтернативы вы можете воспользоваться автобусным маршрутом № 20, который проходит от улицы Петерсалас через центр города до пересечения улиц Матиса, Авоту и Валмиерас, что позволит вам максимально приблизиться к троллейбусному маршруту № 1.
В связи с изменениями в организации дорожного движения, парковка на муниципальных платных парковках на улице Гертрудес, находящихся в ведении компании «Ригас сатиксме», также будет ограничена.
Во время строительных работ у жителей Риги, имеющих вид на жительство в соответствующем районе, могут быть ограничены возможности парковки, и обычная парковка может быть временно недоступна. В таких случаях вид на жительство дает им право пользоваться платной парковкой на участке улицы, где указан адрес проживания, а также на платных парковках, расположенных в кварталах, прилегающих к этому участку улицы, с правой и левой сторон, в пределах той же или более низкой тарифной зоны.
Если припарковать автомобиль в указанном месте невозможно, разрешение для жителей также позволяет использовать другое доступное платное парковочное место на одном из участков улицы, указанных в разрешении.
Как сообщалось, общая стоимость реконструкции участка улицы Гертрудес составляет 1 243 373 евро, включая налог на добавленную стоимость. Из этой суммы 251 630 евро финансируется компанией SIA »Rīgas ūdens», а 991 743 евро — муниципалитетом Риги.
Строительство планируется начать в августе и завершить за шесть месяцев.
В ходе проекта будет проведена реконструкция дорожного полотна и тротуаров с сохранением культурного и исторического облика улицы Гертрудес, а также благоустройство улицы за счет установки новых скамеек, велосипедных парковок и создания новых древесных насаждений.
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