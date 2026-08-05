В связи с изменениями в организации дорожного движения, парковка на муниципальных платных парковках на улице Гертрудес, находящихся в ведении компании «Ригас сатиксме», также будет ограничена.

Во время строительных работ у жителей Риги, имеющих вид на жительство в соответствующем районе, могут быть ограничены возможности парковки, и обычная парковка может быть временно недоступна. В таких случаях вид на жительство дает им право пользоваться платной парковкой на участке улицы, где указан адрес проживания, а также на платных парковках, расположенных в кварталах, прилегающих к этому участку улицы, с правой и левой сторон, в пределах той же или более низкой тарифной зоны.

Если припарковать автомобиль в указанном месте невозможно, разрешение для жителей также позволяет использовать другое доступное платное парковочное место на одном из участков улицы, указанных в разрешении.