Комфорт клиентов-пассажиров отходит на второй план, когда Rīgas satiksme видит прямую выгоду. Сиденья c полиуретановым покрытием легко моются; не впитывают жидкости; более гигиеничны и устойчивы к вандализму.
Первые жесткие сидения появятся на автобусах с бортовыми номерами 77588 и 77631. Мягкой посадки!
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