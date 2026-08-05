5 августа 2026 16:41 ⏱ 1 мин чтения Редакция PRESS# Рига

Что заслужили: в рижском транспорте удобные сидения заменят новыми

Мягкие тканевые сидения в автобусах Риги слишком быстро портятся. Вернее их портят местные вандалы. Столичный гортранс Rīgas satiksme нашел альтернативу тканевой обивке сидений – кресла обтянут полиуретаном. Правда, в ходе эксперимента рижане жаловались на жесткость. Но гортранс уже не остановить, сообщает bb.lv.