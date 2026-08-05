Конкурс является частью кампании «Самый сладкий секрет Риги», в рамках которой до 16 августа жители Риги и гости города приглашаются познакомиться с разнообразными интерпретациями «Старой Риги», предлагаемыми рижскими кафе, кондитерскими и ресторанами.
Участников акции и специальные предложения можно найти на сайте Riga Bakeries.
Подать заявку на участие в конкурсе кондитеров можно до 11 августа, а для домашних кондитеров — до 12 августа.
Все торты, представленные на конкурс, будут оцениваться жюри, которое определит лучший вариант торта «Вецрига».
Кульминацией конкурса станет мероприятие, которое пройдет 14 августа в ресторане Riga Birthday Restaurant, расположенном рядом со зданием Латвийской национальной оперы и балета, где будут оцениваться работы рижских кондитеров, и 15 августа, когда будут оцениваться деликатесы, представленные домашними кондитерами.
Мероприятие организовано Рижским инвестиционно-туристическим агентством.
Агентство LETA уже сообщало, что празднование дня рождения Риги продолжится в течение всего августа и завершится 15 августа на набережной 11 ноября, где состоится мероприятие «Открой Ригу! Код: 825».
Подпишитесь на главное за день
Telegram-канал PRESS.LV — срочные новости и эксклюзивы.
Будьте первым, кто прокомментирует
Для участия в обсуждении нужен аккаунт PRESS.LV.