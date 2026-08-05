Все торты, представленные на конкурс, будут оцениваться жюри, которое определит лучший вариант торта «Вецрига».

Кульминацией конкурса станет мероприятие, которое пройдет 14 августа в ресторане Riga Birthday Restaurant, расположенном рядом со зданием Латвийской национальной оперы и балета, где будут оцениваться работы рижских кондитеров, и 15 августа, когда будут оцениваться деликатесы, представленные домашними кондитерами.

Мероприятие организовано Рижским инвестиционно-туристическим агентством.