«И это происходит в стране, где нам постоянно рассказывают о борьбе за демографию, поддержке молодых семей и необходимости повышать рождаемость, — продолжает депутат. — Но больше всего меня поражает другое.
На многомиллиардную Rail Baltica деньги есть. На постоянную поддержку AirBaltic деньги есть. На десятки членов советов государственных и муниципальных предприятий, депутатские компенсации, различные дорогостоящие проекты и бесконечные государственные расходы деньги тоже находятся.
А вот на место, где каждый день рождаются дети Латвии, средств уже не хватает.
И после этого нам продолжают рассказывать о заботе о демографии?
Настоящая поддержка семьи начинается не с красивых речей. Она начинается с родильного дома, где родители должны иметь возможность провести первые дни вместе со своим ребёнком в нормальных условиях. Семейная палата – это не роскошь. Это нормальное отношение государства к молодым семьям.
При этом хочу отдельно подчеркнуть: у меня нет ни малейших претензий к сотрудникам Рижского роддома. Наоборот. Врачи, акушерки и медсёстры – настоящие профессионалы, внимательные, отзывчивые и искренне переживающие за своих пациентов. Им – огромное спасибо за их труд.
Вывод напрашивается сам собой. Люди в нашей стране замечательные. А вот государственное управление всё чаще заставляет задуматься о том, действительно ли у власти правильные приоритеты».
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