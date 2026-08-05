И после этого нам продолжают рассказывать о заботе о демографии?

Настоящая поддержка семьи начинается не с красивых речей. Она начинается с родильного дома, где родители должны иметь возможность провести первые дни вместе со своим ребёнком в нормальных условиях. Семейная палата – это не роскошь. Это нормальное отношение государства к молодым семьям.

При этом хочу отдельно подчеркнуть: у меня нет ни малейших претензий к сотрудникам Рижского роддома. Наоборот. Врачи, акушерки и медсёстры – настоящие профессионалы, внимательные, отзывчивые и искренне переживающие за своих пациентов. Им – огромное спасибо за их труд.