Из-за последствий града в Balta поступило 70 заявлений, большинство из которых связано с повреждением автомобилей.
Чаще всего владельцы сообщают о повреждениях кузова: пострадали капоты, крыши, двери, крышки багажников и другие элементы. В ряде случаев клиенты указывают, что автомобили были повреждены во время внезапной и очень сильной грозы, когда диаметр градин достигал около пяти сантиметров. В основном на кузове образовались многочисленные небольшие и средние вмятины.
Среди заявлений есть также сообщения о повреждении недвижимости — зданий, террас и навесов. Так, в одном из случаев град повредил навес террасы площадью около 16 квадратных метров.
Руководитель управления транспортных продуктов и андеррайтинга рисков Balta Кристап Лиецинieks отметил, что подобные грозы с крупным градом способны за очень короткое время нанести серьезный ущерб автомобилям и легким конструкциям. По его словам, предотвратить град невозможно, однако ущерб можно значительно снизить, если заранее перегнать автомобиль в безопасное место при прогнозе сильной грозы.
Лиецинieks пояснил, что специальные защитные чехлы от града или плотные защитные покрытия помогают смягчить удары градин. Если такого чехла нет, можно использовать несколько толстых одеял или пеноматов, надежно закрепив их на автомобиле до начала непогоды.
Он также не рекомендует ездить во время града. Если непогода застала в пути, безопаснее остановиться в месте, где это не создает угрозы для движения, и дождаться окончания наиболее интенсивной фазы града.
Как сообщалось ранее, в прошлом году Balta получила прибыль в размере 19,751 млн евро, что на 24,7% меньше, чем годом ранее.
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