Руководитель управления транспортных продуктов и андеррайтинга рисков Balta Кристап Лиецинieks отметил, что подобные грозы с крупным градом способны за очень короткое время нанести серьезный ущерб автомобилям и легким конструкциям. По его словам, предотвратить град невозможно, однако ущерб можно значительно снизить, если заранее перегнать автомобиль в безопасное место при прогнозе сильной грозы.

Лиецинieks пояснил, что специальные защитные чехлы от града или плотные защитные покрытия помогают смягчить удары градин. Если такого чехла нет, можно использовать несколько толстых одеял или пеноматов, надежно закрепив их на автомобиле до начала непогоды.

Он также не рекомендует ездить во время града. Если непогода застала в пути, безопаснее остановиться в месте, где это не создает угрозы для движения, и дождаться окончания наиболее интенсивной фазы града.