Местами возможны кратковременные дожди и грозы, но на большей части территории существенных осадков не ожидается.
Будет дуть слабый восточный ветер, который в течение дня сменится южным. В Курземе ветер повернёт на юго-западный.
В Риге солнечная погода будет чередоваться с облачной, вероятность дождя невелика. При слабом юго-восточном ветре температура воздуха поднимется до +28 градусов.
Атмосферное давление продолжит медленно снижаться. Утром оно составляло 1015-1018 гектопаскалей на уровне моря.
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