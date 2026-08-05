Будет дуть слабый восточный ветер, который в течение дня сменится южным. В Курземе ветер повернёт на юго-западный.

В Риге солнечная погода будет чередоваться с облачной, вероятность дождя невелика. При слабом юго-восточном ветре температура воздуха поднимется до +28 градусов.