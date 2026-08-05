В ближайшие дни в отдельных районах ожидаются кратковременные дожди и грозы. Наиболее высокая вероятность ливней прогнозируется на юго-востоке страны. В пятницу будет дуть порывистый западный ветер.

В начале следующей недели ненадолго потеплеет, после чего температура вновь понизится. Как и на этой неделе, количество осадков ожидается ниже климатической нормы.