Ночь на четверг станет самой тёплой на этой неделе — температура не опустится ниже +16…+20 градусов. Затем ночи станут заметно прохладнее, а на рассвете в воскресенье столбик термометра местами может опуститься до +7…+9 градусов.
В ближайшие дни в отдельных районах ожидаются кратковременные дожди и грозы. Наиболее высокая вероятность ливней прогнозируется на юго-востоке страны. В пятницу будет дуть порывистый западный ветер.
В начале следующей недели ненадолго потеплеет, после чего температура вновь понизится. Как и на этой неделе, количество осадков ожидается ниже климатической нормы.
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