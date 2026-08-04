В ближайшие сутки ожидается преимущественно небольшая облачность без осадков. Будет дуть слабый ветер, ночью местами образуется туман.
Температура воздуха ночью составит +12..+17 градусов, местами в Видземе похолодает до +9 градусов. Днем воздух прогреется до +22..+24 градусов на отдельных участках побережья и до +30 градусов на юге Латвии.
В Риге временами будет увеличиваться облачность, однако дождя не ожидается. Слабый восточный ветер в течение дня сменится южным. Ночью температура опустится до +16 градусов, в пригородах — до +13..+15 градусов. Днем воздух прогреется до +28 градусов.
Из-за усиления жары немного повысится интенсивность ультрафиолетового излучения. С 11:00 до 16:00 жителям не рекомендуют долго находиться под прямыми солнечными лучами.
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