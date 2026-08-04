Температура воздуха ночью составит +12..+17 градусов, местами в Видземе похолодает до +9 градусов. Днем воздух прогреется до +22..+24 градусов на отдельных участках побережья и до +30 градусов на юге Латвии.

В Риге временами будет увеличиваться облачность, однако дождя не ожидается. Слабый восточный ветер в течение дня сменится южным. Ночью температура опустится до +16 градусов, в пригородах — до +13..+15 градусов. Днем воздух прогреется до +28 градусов.