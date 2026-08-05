В ходе переговоров мужчина требовал, чтобы полицейские позвонили президенту. Затем отказывался выйти из машины, в итоге запел гимн Латвии и требовал всех слушать по стойке смирно. Наконец он вышел из машины.

В результате мужчину задержали и поместили в патрульный автомобиль. О случившемся сообщили в Государственную полицию и вызвали медиков, которые впоследствии взяли задержанного на себя.