Вскоре на место прибыл ближайший полицейский патруль и вступил в контакт с водителем. Мужчина вел себя агрессивно; у полицейских возникло подозрение, что он находится под воздействием алкоголя или иных одурманивающих веществ.
В ходе переговоров мужчина требовал, чтобы полицейские позвонили президенту. Затем отказывался выйти из машины, в итоге запел гимн Латвии и требовал всех слушать по стойке смирно. Наконец он вышел из машины.
В результате мужчину задержали и поместили в патрульный автомобиль. О случившемся сообщили в Государственную полицию и вызвали медиков, которые впоследствии взяли задержанного на себя.
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