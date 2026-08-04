Ограничения, предусмотренные законом, коснутся тех уехавших россиян, кто был осужден по любой статье Уголовного кодекса РФ или привлечен к ответственности по административному делу. В частности, речь идет о политических статьях о «дискредитации» российской армии, неуплате штрафов в связи с «иноагентством», участии в деятельности «нежелательной организации», публичных призывах к нарушению территориальной целостности РФ.
В отношении таких людей установят ряд «временных ограничительных мер», среди них: отказ в предоставлении государственных услуг внутри страны и в предоставлении консульских услуг за границей (например, запрет на оформление загранпаспорта или доверенностей); запрет продавать свою недвижимость и транспорт; блокировка счетов и лишение доступа к банковским приложениям. Закон вступает в силу со дня его официального публикования — 4 августа.
Сообщается, что меры будут применяться после включения человека в специальный перечень Минюста РФ и при наличии трех условий: вступившего в силу приговора суда или постановления по ряду административных статей, подтвержденного факта «уклонения от наказания» и подтвержденного нахождения за пределами России.
Правозащитники из «Первого отдела» в своем Telegram-канале написали, что фактически новый закон «лишает политически активных эмигрантов, к которым применены санкции в России, базовых гражданских прав». В том же посте они назвали его «законом «о гражданской смерти» для уехавших россиян, заочно осужденных или оштрафованных по политическим статьям».
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