В отношении таких людей установят ряд «временных ограничительных мер», среди них: отказ в предоставлении государственных услуг внутри страны и в предоставлении консульских услуг за границей (например, запрет на оформление загранпаспорта или доверенностей); запрет продавать свою недвижимость и транспорт; блокировка счетов и лишение доступа к банковским приложениям. Закон вступает в силу со дня его официального публикования — 4 августа.

Сообщается, что меры будут применяться после включения человека в специальный перечень Минюста РФ и при наличии трех условий: вступившего в силу приговора суда или постановления по ряду административных статей, подтвержденного факта «уклонения от наказания» и подтвержденного нахождения за пределами России.