Из-за украинских ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам в России начался рост потребительских цен на бензин, топливный кризис охватил десятки российских регионов. Кроме того, с середины июля украинские беспилотники атакуют склады и логические центры одного из крупнейших российских маркетплейсов — Wildberries, пострадали уже как минимум 15 таких центров.

В свою очередь руководство группировкой «Центр» перешло к командующему группировкой «Восток» Андрею Иванаеву.