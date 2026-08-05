Путин подчеркнул, что «в современных условиях это вполне боевая работа».
Из-за украинских ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам в России начался рост потребительских цен на бензин, топливный кризис охватил десятки российских регионов. Кроме того, с середины июля украинские беспилотники атакуют склады и логические центры одного из крупнейших российских маркетплейсов — Wildberries, пострадали уже как минимум 15 таких центров.
В свою очередь руководство группировкой «Центр» перешло к командующему группировкой «Восток» Андрею Иванаеву.
Группировку «Восток» Владимир Путин передал Петру Болгареву.
Также президент России сообщил, что войска беспилотных систем возглавит начальник штаба группировки «Центр» Денис Лямин.
Проводимые перестановки Владимир Путин назвал «совершенствованием структур Минобороны», которые понадобились, по его словам, «в связи с потребностями и опытом СВО (так российские власти и пропаганда называют войну в Украине)».
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