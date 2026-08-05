Ранее «Агентство» также сообщило, что один из персональных документов зятя главкома ВКС РФ был признан недействительным 1 августа. Информация об этом появилась в государственных базах, утечки из которых проанализировано издание. О гибели Передрия 2 августа написал украинский пророссийский блогер Анатолий Шарий. При этом он оговорился: «Информация чисто из моих источников, лично моя, ничего не утверждаю».

В том же посте и с теми же оговорками Шарий сообщил, что в результате взрыва в ресторане пострадала дочь Александра Чайко Мария. Об этом же написало издание «Вёрстка», ссылаясь на источник близкий к руководству ресторана. В связанном с российскими силовиками Telegram-канале «112» опубликовали списки пострадавших при взрыве — и в них есть 25-летняя Мария П. Однако более надежных доказательств ее ранения нет.