В результате взрыва, прогремевшего 1 августа в ресторане Balzi Rossi на Кудринской площади в Москве погиб Даниил Передрий, зять главнокомандующего Воздушно-космических сил России Александра Чайко. Информация об этом появилась в Едином реестре индивидуальных предпринимателей РФ, обратило внимание в среду, 5 августа, издание «Агентство». В полученной им выписке из реестра говорится, что юридическое лицо Передрия прекратило деятельность «в связи со смертью данного лица» четыре дня назад.
Ранее «Агентство» также сообщило, что один из персональных документов зятя главкома ВКС РФ был признан недействительным 1 августа. Информация об этом появилась в государственных базах, утечки из которых проанализировано издание. О гибели Передрия 2 августа написал украинский пророссийский блогер Анатолий Шарий. При этом он оговорился: «Информация чисто из моих источников, лично моя, ничего не утверждаю».
В том же посте и с теми же оговорками Шарий сообщил, что в результате взрыва в ресторане пострадала дочь Александра Чайко Мария. Об этом же написало издание «Вёрстка», ссылаясь на источник близкий к руководству ресторана. В связанном с российскими силовиками Telegram-канале «112» опубликовали списки пострадавших при взрыве — и в них есть 25-летняя Мария П. Однако более надежных доказательств ее ранения нет.
Мишенью мог быть сам глава ВКС РФ
В результате взрыва 1 августа в Balzi Rossi, по официальной информации, погибли три человека, еще 21 получил травмы различной степени тяжести. Газета «Коммерсант» со ссылкой на источники писала, что на частной вечеринке взорвалась коробка, пронесенная девушкой, которую использовали втемную.
О том, что вероятной целью был сам Александр Чайко, написали, в частности, Z-блогер Кирилл Федоров, провоенный блог «Записки ветерана» и украинский мониторинговый канал Supernova+. При этом, по данным российских каналов, сам главком ВКС РФ не пострадал.
Чайко назначили главкомом ВКС РФ лишь в мае 2026 года. В начале полномасштабной войны в Украине он командовал войсками Восточного военного округа. Официальный Киев обвиняет Чайко в причастности к преступлениям российских военных в Буче.
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