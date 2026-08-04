Ожидается, что важная информация о лечении пациента будет храниться в одном месте независимо от того, в каком медицинском учреждении он проходил лечение. Это позволит медикам быстрее получать необходимые сведения, принимать более обоснованные решения о дальнейшем лечении и сократит необходимость повторного запроса медицинской документации. Для самих пациентов станет проще просматривать информацию о своем здоровье и оказанной медицинской помощи.

При этом для заключений консилиумов по вопросам психиатрической помощи будет действовать ограниченный доступ. Ознакомиться с ними смогут только психиатры и семейные врачи, что должно снизить риск ненадлежащего использования чувствительных персональных данных.