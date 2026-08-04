Согласно изменениям, медицинские учреждения будут обязаны размещать в системе заключения врачебных консилиумов и описания операций. Это требование вступит в силу с 1 января 2028 года. В свою очередь, выписки (эпикризы) из дневных стационаров должны будут загружаться в E-veselība сразу после вступления поправок в силу — на следующий день после их публикации в официальном издании Latvijas Vēstnesis.
Ожидается, что важная информация о лечении пациента будет храниться в одном месте независимо от того, в каком медицинском учреждении он проходил лечение. Это позволит медикам быстрее получать необходимые сведения, принимать более обоснованные решения о дальнейшем лечении и сократит необходимость повторного запроса медицинской документации. Для самих пациентов станет проще просматривать информацию о своем здоровье и оказанной медицинской помощи.
При этом для заключений консилиумов по вопросам психиатрической помощи будет действовать ограниченный доступ. Ознакомиться с ними смогут только психиатры и семейные врачи, что должно снизить риск ненадлежащего использования чувствительных персональных данных.
Для реализации изменений ООО «Latvijas Digitālās veselības centrs» до августа 2027 года разработает необходимый функционал E-veselība, который обеспечит врачам и пациентам электронный доступ к новым документам.
Поправки также предусматривают:
- обязательное размещение в E-veselība заключений врачебных консилиумов и описаний операций не позднее 1 января 2028 года;
- распространение обязанности загружать выписки-эпикризы также на амбулаторные медицинские учреждения, оказывающие услуги дневного стационара;
- определение объема данных, к которым получит доступ Национальная служба здравоохранения для планирования, организации и администрирования медицинской помощи, ведения статистики, контроля использования бюджетных средств и реализации государственной программы скрининга онкологических заболеваний.
В настоящее время E-veselība уже обеспечивает цифровой доступ к электронным рецептам, направлениям на обследования и к специалистам, листкам нетрудоспособности, больничным эпикризам, результатам лабораторных исследований, заключениям визуальной диагностики, данным о вакцинации и информации из карт вызовов Службы неотложной медицинской помощи. Однако часть медицинских данных пациентов по-прежнему хранится в информационных системах отдельных лечебных учреждений или на бумажных носителях.
В Министерстве здравоохранения отмечают, что дальнейшая цифровизация медицинских данных направлена на более эффективное использование информации о состоянии здоровья пациентов, снижение административной нагрузки и повышение качества оказания медицинской помощи.
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