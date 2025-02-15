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На реках образуются ледовые заторы; грозят ли Латвии наводнения?

© LETA 15 февраля, 2025 14:24

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В течение прошедших суток в латвийских водоемах продолжалось интенсивное образование льда и его укрепление, во многих местах образуются ледовые заторы, согласно информации, собранной Латвийским центром окружающей среды, геологии и метеорологии.

В конце трудовой недели вдоль берегов рек продолжилось образование заберегов, во многих местах по рекам плыла шуга.

Многие водоемы уже полностью или частично покрылись льдом. Уровень воды в реках во многих местах под влиянием формирования льда испытывает резкие колебания.

В частности, в Даугаве уровень воды на участке от верховьев до Даугавпилса снизился на 1-27 см, от Варакляны до Екабпилса - колебался или повысился на 1-3 см, в Плявиньском водохранилище в районе Зельки - повысился на 68 см, в районе города Плявиняс - понизился на 19 см. Колебания наблюдались и на других участках Даугавы.

На Плявиньском водохранилище в районе Плявиняс на этой неделе сформировался ледовый покров. Выше по течению скапливаются лед и шуга, которые поступают с верховьев реки.

С вечера пятницы под Зельки происходит очень интенсивное движение масс льда и шуги. Лед продолжает скапливаться на участке между Зельки и Плявиняс, выше устья Айвиексте. По наблюдениям метеорологов, в районе Зельки уровень воды продолжает повышаться.

В ближайшие дни в Плявиньском водохранилище лед и шуга продолжат скапливаться, это вызовет резкие колебания уровня воды. Под влиянием мороза образование шуги в верховьях водохранилища и в Даугаве выше Зельки остается интенсивным.

В ближайшие дни риск наводнения сохраняется на Плявиньском водохранилище и на участке выше по течению. Если мороз будет достаточно сильным и река замерзнет на большом протяжении, риск наводнения пока уменьшится.

Согласно прогнозам латвийских метеорологов, в ближайшие дни мороз продолжится, ожидается также снег. Отрицательная температура воздуха на обширной территории ожидается и днем. В водоемах продолжится интенсивное формирование льда. На отдельных участках рек в узких местах - около мостов и островов - могут образоваться ледовые заторы, приводящие к резкому повышению уровня воды выше по течению.

Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии предупреждает, что в целом уровень воды понизится, но местами будут наблюдаться резкие колебания уровня воды, а также напоминает, что находиться на льду сейчас опасно.

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