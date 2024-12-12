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Как оживить Ригу? Ввести бесплатные парковки и закрыть торговые центры: советы Рижской думе

© LETA 12 декабря, 2024 19:10

Новости Латвии 0 комментариев

Чтобы оживить центр Риги, по выходным предлагается закрывать супермаркеты и организовать удобное движение для автомобилей и велосипедистов. Такие предложения прозвучали на заседании рабочей группы, созданной по инициативе Рижской думы и Латвийской ассоциации недвижимости (LANĪDA).

Как заявил председатель думского комитета городской собственности Дайнис Лоцис, Рига могла бы перенять опыт других европейских столиц, закрывая по выходным супермаркеты, чтобы позволить заработать малому бизнесу.

"Нужно также продолжать работу по более широкому привлечению общественности к разработке предложений по оживлению центра столицы", - сказал председатель комитета.

В целом рабочая группа Рижской думы и LANĪDA разработала почти 60 предложений по оживлению центра города.

"Разнообразие мнений и жаркие дискуссии свидетельствуют об искренней заинтересованности в развитии Риги, ее экономическом росте и создании привлекательной, упорядоченной среды", - сказал председатель правления LANĪDA Айгар Шмитс.

Рабочая группа пришла к общему мнению, что важную роль в этом процессе играют сами горожане как потребители, владельцы и организаторы бизнеса, влияя на то, каким будет развитие центра города.

По словам Шмитса, вначале LANĪDA концентрировалась в основном на проблеме пустых витрин в центре города, однако очень быстро стало ясно, что это не только проблема предпринимателей и арендаторов помещений на первых этажах зданий, а вопрос, который тесно связан с общим развитием города.

"Мы должны думать об упорядоченной, зеленой и спокойной среде, которая привлекает людей и в то же время удобна для автовладельцев. Если мы хотим привлечь в Ригу молодежь и семьи с детьми, то в центре всегда будут машины", - отметил руководитель ассоциации.

Особое внимание при разработке предложений было уделено таким важным магистралям столицы, как улицы Чака и Бривибас. Рабочая группа предлагает ввести места краткосрочной парковки в центре, бесплатные парковки на определенный срок возле Вецриги после окончания рабочего дня и бесплатную краткосрочную парковку на улицах, где больше всего пустых витрин.

Также предлагается ввести организацию движения, дружественную и для автоводителей, и для велосипедистов, сделать более доступными парковки в центре города и рядом с ним, например, перестраивая в многоэтажные автостоянки неиспользуемые здания, чтобы мотивировать людей по выходным приезжать в центр города, а не только в торговые центры с бесплатной парковкой.

Также были актуализированы такие вопросы, как развитие набережной Даугавы, восстановление паромного сообщения со Стокгольмом, Хельсинки и другими городами, создание пешеходного моста из порта в Вецригу, улучшение инфраструктуры для безопасного доступа туристов в эту часть Риги, доступность общественных туалетов, размещение мусорников на автобусных остановках и Центральном рынке. Также предлагается ввести в центре Риги больше пешеходных переходов, тем самым оживив некоторые участки улиц, и развивать возможности отдыха и развлечений для семей с детьми - детские площадки и парки аттракционов.

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