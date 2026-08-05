Испания является одним из ключевых союзников Латвии по НАТО. С 2017 года она участвует в миссии по усилению восточного фланга Альянса, а сегодня испанский контингент насчитывает более 600 военнослужащих и является вторым по численности иностранным контингентом в составе многонациональной бригады НАТО в Адажи. Кроме того, Испания развернула в Латвии систему противовоздушной обороны NASAMS, которая участвует в защите воздушного пространства страны.

В комментариях к посту Шуваева прозвучали разные мнения.

-Первый раз в жизни согласна с вами, — написала одна из пользовательниц.