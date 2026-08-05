«Писать письмо правительству Испании по собственной инициативе, указывая ему, что оно должно и чего не должно делать, в то время как испанские военнослужащие обеспечивают безопасность Латвии, — это, как минимум, безответственно», — добавил Шуваев.
Напомним, что Домбрава направил Испании письмо, посвященное кризису в Сеуте, когда с территории Марокко в город временно прорвались десятки тысяч мигрантов. По информации телеканала, в Мадриде письмо восприняли болезненно из-за высокомерного тона министра. Сообщалось также, что премьер-министр указал главе МВД, что впредь при переписке с иностранными государствами содержание подобных писем необходимо согласовывать с Министерством иностранных дел.
Испания является одним из ключевых союзников Латвии по НАТО. С 2017 года она участвует в миссии по усилению восточного фланга Альянса, а сегодня испанский контингент насчитывает более 600 военнослужащих и является вторым по численности иностранным контингентом в составе многонациональной бригады НАТО в Адажи. Кроме того, Испания развернула в Латвии систему противовоздушной обороны NASAMS, которая участвует в защите воздушного пространства страны.
В комментариях к посту Шуваева прозвучали разные мнения.
-Первый раз в жизни согласна с вами, — написала одна из пользовательниц.
-Единсвенная угроза — это коммунисты вроде вас, — откликнулась другая.
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