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Триумфальное возвращение весны: синоптики рассказали, когда снова потеплеет

Редакция PRESS 20 марта, 2025 20:11

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LETA

В конце недели в Латвии ожидается сухая и солнечная погода, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Под влиянием антициклона в предстоящие выходные будет по-весеннему тепло: ожидается преимущественно солнечная погода без существенных осадков, воздух днем будет достаточно теплым. На следующей неделе температура воздуха сохранится примерно такой же, однако солнце чаще будет скрываться за облаками и в отдельные дни пройдут дожди.

В конце рабочей недели солнце будет чередоваться с облаками, а уже в субботу утром небо преимущественно прояснится. Погода сохранится сухой, без существенных осадков. Будет дуть юго-западный, южный ветер от слабого до умеренного, который в выходные дни сменится восточным.

Ночью на большей части Латвии температура воздуха по-прежнему будет опускаться ниже нуля: столбики термометров могут колебаться у отметок от 0 до -5 градусов, теплее будет местами на побережье. Днем на большей части страны воздух будет прогреваться до +7...+12 градусов, лишь местами на побережье Рижского залива столбики термометров не поднимутся выше отметки +4...+7 градусов.

В первой половине новой недели к Латвии с севера приблизится обширный циклон, под влиянием которого в небе появится больше облаков, которые принесут осадки, усилится и ветер.

Под влиянием облачности ночью минусы ожидаются лишь местами, а днем по-прежнему будет по-весеннему тепло, на части территории столбики термометров превысят отметку +10 градусов. Во второй половине недели сохранится похожая погода.

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Латвии для этого понадобится лет 10: финский эксперт прочитал в Риге лекцию о строительстве убежищ

Важно 21:00

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Латвии потребуются десятилетия, чтобы достичь того уровня безопасности бомбоубежищ, который есть в Финляндии. Важно также найти реальное повседневное применение бомбоубежищам, говорит финский эксперт по гражданской обороне, который в эти дни выступает на конференции по безопасности в Риге, сообщает TV3. Какова реальная ситуация в Латвии и как её можно улучшить?

Латвии потребуются десятилетия, чтобы достичь того уровня безопасности бомбоубежищ, который есть в Финляндии. Важно также найти реальное повседневное применение бомбоубежищам, говорит финский эксперт по гражданской обороне, который в эти дни выступает на конференции по безопасности в Риге, сообщает TV3. Какова реальная ситуация в Латвии и как её можно улучшить?

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Токсичный шлак ввозится в страны Балтии и уже используется на латвийских дорогах: Latvijas Radio

Важно 20:47

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В страны Балтии ввозятся токсичные сталелитейные шлаки из Нидерландов, и они уже использованы при строительстве дорог на военной базе в Марупском крае, сообщает в четверг Latvijas Radio в передаче "Atvērtie faili". Передача сообщает, что в ходе анализов в шлаках выявлено превышение концентрации тяжёлых металлов, но государство не контролирует ни их ввоз в Латвию, ни их использование.

В страны Балтии ввозятся токсичные сталелитейные шлаки из Нидерландов, и они уже использованы при строительстве дорог на военной базе в Марупском крае, сообщает в четверг Latvijas Radio в передаче "Atvērtie faili". Передача сообщает, что в ходе анализов в шлаках выявлено превышение концентрации тяжёлых металлов, но государство не контролирует ни их ввоз в Латвию, ни их использование.

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Украина и Россия встретятся с США в Саудовской Аравии

Важно 20:36

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Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил предстоящие переговоры Киева и Вашингтона о частичном прекращении огня между украинской и российской армиями. Встреча пройдет в Саудовской Аравии 24 марта, заявил он в четверг, 20 марта, в Осло на пресс-конференции с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил предстоящие переговоры Киева и Вашингтона о частичном прекращении огня между украинской и российской армиями. Встреча пройдет в Саудовской Аравии 24 марта, заявил он в четверг, 20 марта, в Осло на пресс-конференции с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре.

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Латвийская блогерша решила закупиться в Rimi и остолбенела от увиденного

Выбор редакции 20:27

Выбор редакции 0 комментариев

Латвийский блогер на TikTok не скрывала своего возмущения, когда увидела, сколько стоит мороженое в Rimi, пишет "Неаткарига".

Латвийский блогер на TikTok не скрывала своего возмущения, когда увидела, сколько стоит мороженое в Rimi, пишет "Неаткарига".

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Выпил, сел за руль и повез пассажиров: очевидец остановил нетрезвого водителя рейсового автобуса

Важно 20:27

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Вчера в Государственную полицию поступила информация от жителя, который видел, как водитель автобуса в Павилосте выпил алкогольный напиток, после чего сел за руль и поехал, сообщает Государственная полиция.

Вчера в Государственную полицию поступила информация от жителя, который видел, как водитель автобуса в Павилосте выпил алкогольный напиток, после чего сел за руль и поехал, сообщает Государственная полиция.

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Алкоголь, погоня и прославление России: как под Резекне со стрельбой пьяного водителя задерживали. ВИДЕО

Важно 20:08

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В прошедшие выходные сотрудники Государственной полиции, выполняя служебные обязанности, в волости Сакстагалс Резекненского края заметили автомобиль «Mitsubishi Pajero», который выполнял подозрительные маневры, и приняли решение его проверить, сообщает портал «tv3.lv» со ссылкой на Государственную полицию.

В прошедшие выходные сотрудники Государственной полиции, выполняя служебные обязанности, в волости Сакстагалс Резекненского края заметили автомобиль «Mitsubishi Pajero», который выполнял подозрительные маневры, и приняли решение его проверить, сообщает портал «tv3.lv» со ссылкой на Государственную полицию.

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