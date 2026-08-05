В аварии участвовали как минимум три транспортных средства. На место происшествия прибыли экстренные службы; из-за ДТП было временно нарушено движение транспорта, включая трамваи.
На данный момент нет официальной информации о причинах аварии или о наличии пострадавших.
Если у кого-либо есть дополнительная информация, фотографии или видеозаписи момента аварии, пожалуйста, напишите нам в личные сообщения.
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