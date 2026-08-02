По словам Трампа, США были готовы к нанесению массированных ударов. «Тем не менее Иран и другие страны Ближнего Востока обратились к нам с просьбой воздержаться от нанесения удара, поскольку были согласованы основные параметры сделки», — написал американский президент.

Сделка, как требует Трамп, должна включать «немедленное и полное открытие Ормузского пролива, а также устранение ядерной угрозы со стороны Ирана». «Учитывая эту просьбу и действуя в интересах будущего всего мира, а также ради сохранения успешного и процветающего Ирана, я согласился отменить удар — при условии, что нам удастся оперативно заключить сделку. Израиль разделяет эту позицию», — написал Трамп.