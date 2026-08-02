США и Израиль временно воздержатся от новых ударов по Ирану по просьбе Тегерана и других стран региона, написал президент США Дональд Трамп в принадлежащей ему соцсети Truth Social в воскресенье, 2 августа.
По словам Трампа, США были готовы к нанесению массированных ударов. «Тем не менее Иран и другие страны Ближнего Востока обратились к нам с просьбой воздержаться от нанесения удара, поскольку были согласованы основные параметры сделки», — написал американский президент.
Сделка, как требует Трамп, должна включать «немедленное и полное открытие Ормузского пролива, а также устранение ядерной угрозы со стороны Ирана». «Учитывая эту просьбу и действуя в интересах будущего всего мира, а также ради сохранения успешного и процветающего Ирана, я согласился отменить удар — при условии, что нам удастся оперативно заключить сделку. Израиль разделяет эту позицию», — написал Трамп.
Трамп уже отдал приказ нанести новые удары
В конце недели газета The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на источники, что Дональд Трамп отдал приказ о новой серии ударов, призванных вынудить Тегеран сложить оружие. При этом любой прогресс в дипломатии может убедить Трампа отменить атаки и вернуться к переговорам, утверждали собеседники WSJ. По их словам, президент также может просто передумать.
Телеканал CBS News уточняет, что США и Израиль планировали совместные удары по объектам энергетической инфраструктуры Ирана, которые могли продлиться все выходные. Вероятно, целями стали бы нефтеперерабатывающие заводы и электростанции.
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