В МИД Ирана утверждают, что Тегеран «никогда не вмешивался» в войну России против Украины, а действия Киева направлены на расширение «масштабов войны и нестабильности». Между тем в ноябре 2022 года Тегеран публично признал поставки беспилотных летательных аппаратов России. Согласно его заявлению, РФ получила от Ирана ограниченное количество дронов еще до вторжения в Украину, а после начала войны Исламская Республика не поставляла российской стороне ни беспилотники, ни ракеты.

Зеленский: Поражены суда для перевозки военных грузов

Официальный Киев к моменту публикации этого материала не комментировал утверждения Тегерана. Президент Украины Владимир Зеленский 25 июля сообщил о «хороших результатах дальнобойных ударов в акватории Каспийского моря». Речь идет о «судах, задействованных в транспортировке военных грузов с Ираном, и военном корабле», — пояснил глава государства, не приведя подробности. Служба безопасности Украины в тот же день заявила, что дроны поразили в Каспийском море грузовые суда, находящиеся под международными санкциями и используемые для перевозки военных грузов между Ираном и Россией.