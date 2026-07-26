Иран обвинил Украину в атаке на его торговое судно в Каспийском море. Инцидент привел к взрыву на борту, в результате один из членов экипажа погиб, а еще один получил ранения, заявило в субботу, 25 июля министерство иностранных дел Исламской Республики. По оценке Тегерана, атака, просшедшая утром того же дня, нарушает статью 2 Устава ООН, которая запрещает участникам всемирной организации применять силу в международных отношениях. Названия судна во внешнеполитическом ведомстве Ирана не указали.
Тегеран сообщил, что украинские власти признали атаку, а Киев демонстрирует «иррациональный и враждебный курс» в отношении Ирана. Временный поверенный в делах Украины в Иране был вызван в иранский МИД, пишет агентство Tasnim. Иран пообещал без колебаний защищать свои интересы и национальную безопасность.
Иран — о войне в Украине
В МИД Ирана утверждают, что Тегеран «никогда не вмешивался» в войну России против Украины, а действия Киева направлены на расширение «масштабов войны и нестабильности». Между тем в ноябре 2022 года Тегеран публично признал поставки беспилотных летательных аппаратов России. Согласно его заявлению, РФ получила от Ирана ограниченное количество дронов еще до вторжения в Украину, а после начала войны Исламская Республика не поставляла российской стороне ни беспилотники, ни ракеты.
Зеленский: Поражены суда для перевозки военных грузов
Официальный Киев к моменту публикации этого материала не комментировал утверждения Тегерана. Президент Украины Владимир Зеленский 25 июля сообщил о «хороших результатах дальнобойных ударов в акватории Каспийского моря». Речь идет о «судах, задействованных в транспортировке военных грузов с Ираном, и военном корабле», — пояснил глава государства, не приведя подробности. Служба безопасности Украины в тот же день заявила, что дроны поразили в Каспийском море грузовые суда, находящиеся под международными санкциями и используемые для перевозки военных грузов между Ираном и Россией.
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